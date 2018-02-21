Клуни перечислит $500 тыс. на акции за ужесточение контроля над оборотом оружия

Знаменитый американский актер Джордж Клуни пожертвует полмиллиона долларов на проведение акций за ужесточение контроля над оборотом оружия в США.
Артист заявил, что на такой шаг его вдохновили активисты из школы Флориды, где произошла стрельба, которая унесла жизни 17 человек. Ученики устроили несколько протестов и призвали Белый дом внести поправки в законодательство, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Пожертвованные Джорджем Клуни деньги пойдут на организацию новых маршей в разных частях страны. Артист признался, что хочет поучаствовать в одной из демонстраций лично.
Ранее в поддержку активистов из Флориды выступили Леди Гага, Джастин Бибер, Морган Фримен и другие знаменитости. Тем временем Дональд Трамп пообещал решить вопрос с насилием в американских школах, но не уточнил, как он собирается это сделать. При этом президент поручил Минюсту США разработать запрет на устройства, которые повышают скорострельность полуавтоматического оружия.
Ранее в поддержку активистов из Флориды выступили Леди Гага, Джастин Бибер, Морган Фримен и другие знаменитости. Тем временем Дональд Трамп пообещал решить вопрос с насилием в американских школах, но не уточнил, как он собирается это сделать. При этом президент поручил Минюсту США разработать запрет на устройства, которые повышают скорострельность полуавтоматического оружия.
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