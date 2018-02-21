Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  
    Клуни перечислит $500 тыс. на акции за ужесточение контроля над оборотом оружия. дети и подростки, знаменитости, оружие, Клуни, артисты, школы, стрельба, митинги и протесты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКлуни перечислит $500 тыс. на акции за ужесточение контроля над оборотом оружия

    Клуни перечислит $500 тыс. на акции за ужесточение контроля над оборотом оружия

    комментировать

    Клуни перечислит $500 тыс. на акции за ужесточение контроля над оборотом оружия

    Клуни перечислит $500 тыс. на акции за ужесточение контроля над оборотом оружия

      Знаменитый американский актер Джордж Клуни пожертвует полмиллиона долларов на проведение акций за ужесточение контроля над оборотом оружия в США.

      Артист заявил, что на такой шаг его вдохновили активисты из школы Флориды, где произошла стрельба, которая унесла жизни 17 человек. Ученики устроили несколько протестов и призвали Белый дом внести поправки в законодательство, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Пожертвованные Джорджем Клуни деньги пойдут на организацию новых маршей в разных частях страны. Артист признался, что хочет поучаствовать в одной из демонстраций лично.

      Ранее в поддержку активистов из Флориды выступили Леди Гага, Джастин Бибер, Морган Фримен и другие знаменитости. Тем временем Дональд Трамп пообещал решить вопрос с насилием в американских школах, но не уточнил, как он собирается это сделать. При этом президент поручил Минюсту США разработать запрет на устройства, которые повышают скорострельность полуавтоматического оружия.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru