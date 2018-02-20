Против оружия: американские школьники устроили лежачий протест у Белого дома

Вашингтонские школьники устроили акцию протеста у Белого дома. В то время как одни митинговали возле забора, другие улеглись на асфальт, изображая жертв массовых расстрелов в учебных заведениях США.
К резиденции американского президента старшеклассники пришли с плакатами, на которых крупными буквами было написано: «Защищайте детей, а не оружие!». Послание адресовано Дональду Трампу и всем тем политикам, которые, несмотря на многочисленные призывы, не спешат ужесточать закон об оружии.
Элеонора Нейхтерлин, местная жительница: «Политики продолжают говорить, что им жалко погибших и их семьи, но они ничего не делают, чтобы что-то изменить. А мы с подругой считаем, что это необходимо».
Во Флориде прощание с погибшими школьниками тоже превратилось в акцию протеста. Одноклассники убитых уверены, что трагедии можно было бы избежать, если бы власти штата и страны приняли более жесткие оружейные законы. Дети и подростки в Америке и раньше выходили на демонстрации против свободной продажи винтовок и пистолетов, но сейчас, кажется, их терпение действительно лопнуло.
С 2012 года по настоящее время в Америке было совершено 1607 массовых убийств, в которых погибли 1846 человек и шесть с половиной тысяч были ранены. За эти пять с лишним лет в Конгрессе было представлено больше сотни законопроектов об оружии, и ни один не прошел.
Во Флориде в свои 19 лет Николасу Крузу было проще купить полуавтоматическую винтовку чем, например, антибиотики или таблетки от диареи. И все его проверки — психологами, врачами, даже полицией и ФБР, несмотря на массу сообщений о его неуравновешенности, ни к чему не привели. За год бывший старшеклассник купил семь стволов.
Даниела Шорт, школьный психолог: «Мы должны противостоять Национальной стрелковой ассоциации. Мы должны делать то, что нужно детям, а не оружию.
Национальная стрелковая ассоциация — это главное оружейное лобби Америки за которым стоит больше 300 миллионов пистолетов и винтовок, проданных в стране. Именно о нее разбиваются все попытки политиков хоть как-то ужесточить законодательство в области оружия».
Накануне Дональд Трамп заявил, что он не против усиления федеральной системы проверки всех покупающих стволы, но до него об этом же говорил и Обама, а до Обамы Буш-младший и так далее. До сих пор еще ни одному американскому президенту не удалось что-то изменить.
Даже сейчас, после трагедии, единственный закон, который, может быть, рассмотрят во Флориде, — это увеличение возрастного порога для покупки оружия. Сейчас его можно купить с 18 лет, предлагают продавать с 21 года.
Именно поэтому американские дети и подростки готовы идти на улицы. Они не хотят больше умирать. В марте и апреле по всей Америке они планируют массовые акции протеста, вплоть до марша на Вашингтон, в надежде, что их голоса наконец-то услышат взрослые, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Элеонора Нейхтерлин, местная жительница: «Политики продолжают говорить, что им жалко погибших и их семьи, но они ничего не делают, чтобы что-то изменить. А мы с подругой считаем, что это необходимо».
Во Флориде прощание с погибшими школьниками тоже превратилось в акцию протеста. Одноклассники убитых уверены, что трагедии можно было бы избежать, если бы власти штата и страны приняли более жесткие оружейные законы. Дети и подростки в Америке и раньше выходили на демонстрации против свободной продажи винтовок и пистолетов, но сейчас, кажется, их терпение действительно лопнуло.
С 2012 года по настоящее время в Америке было совершено 1607 массовых убийств, в которых погибли 1846 человек и шесть с половиной тысяч были ранены. За эти пять с лишним лет в Конгрессе было представлено больше сотни законопроектов об оружии, и ни один не прошел.
Во Флориде в свои 19 лет Николасу Крузу было проще купить полуавтоматическую винтовку чем, например, антибиотики или таблетки от диареи. И все его проверки — психологами, врачами, даже полицией и ФБР, несмотря на массу сообщений о его неуравновешенности, ни к чему не привели. За год бывший старшеклассник купил семь стволов.
Даниела Шорт, школьный психолог: «Мы должны противостоять Национальной стрелковой ассоциации. Мы должны делать то, что нужно детям, а не оружию.
Национальная стрелковая ассоциация — это главное оружейное лобби Америки за которым стоит больше 300 миллионов пистолетов и винтовок, проданных в стране. Именно о нее разбиваются все попытки политиков хоть как-то ужесточить законодательство в области оружия».
Накануне Дональд Трамп заявил, что он не против усиления федеральной системы проверки всех покупающих стволы, но до него об этом же говорил и Обама, а до Обамы Буш-младший и так далее. До сих пор еще ни одному американскому президенту не удалось что-то изменить.
Даже сейчас, после трагедии, единственный закон, который, может быть, рассмотрят во Флориде, — это увеличение возрастного порога для покупки оружия. Сейчас его можно купить с 18 лет, предлагают продавать с 21 года.
Именно поэтому американские дети и подростки готовы идти на улицы. Они не хотят больше умирать. В марте и апреле по всей Америке они планируют массовые акции протеста, вплоть до марша на Вашингтон, в надежде, что их голоса наконец-то услышат взрослые, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
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