«За нами не заржавеет»: Путин прокомментировал главные темы своего послания

Владимир Путин почти два часа общался с журналистами, приехавшими со всей страны в Калининград на медиафорум, который проводит Общероссийский народный фронт. Речь шла практически обо всем — от новейших разработок в области вооружений до вопросов об умении готовить.
Практически сразу президент предложил журналистам не стесняться и перейти к вопросам и ответам. Разумеется, говорили и о темах, затронутых в послании к Федеральному собранию: о здравоохранении, программе долголетия 80+, о том, как, например, современная медицина доберется до дальних уголков страны.
Следующий вопрос — образование. В частности программа «Лидеры России», призванная подготовить будущих грамотных управленцев — элиту страны.
Владимир Путин, президент РФ: «„Лидеры России“ — это только один из инструментов создания так называемых социальных лифтов. Мне бы очень хотелось, чтобы эти социальные лифты работали у нас по всей стране, чтобы была создана надежная, функционирующая на всей территории страны система выборки кадров».
Еще одна важная тема — экология: будет ли ужесточена ответственность за загрязнение природы, за нелегальные свалки. Президент ответил: «За нами не заржавеет».
Разумеется, журналисты спрашивали и о новом вооружении — баллистических ракетах и скоростных подводных дронах. Известно, что эта часть послания вызвала на Западе особый резонанс на грани переполоха.
Владимир Путин: «Это результат работы научной сферы, конструкторских бюро и производственных предприятий чуть ли не по всей стране. Это десятки предприятий и тысячи рабочих. Это значит, что у нас есть огромный работающий, генерирующий конечный продукт комплекс, который включает в себя и науку, и образование, и кадры, и производственные мощности».
Тем временем доходы страны от экспорта гражданской продукции, например, аграрной, уже превысили выручку от продажи оружия.
В конце встречи президенту пришлось отвечать на блиц-опрос. Это когда вопросы сыплются один за другим, а времени на обдумывание ответов нет. Делаете ли Вы зарядку? Ежедневно. Чем бы вы занимались, если бы не руководили страной? Творчеством. Или вот такой вопрос: умеете ли вы готовить? Могу угостить.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.
Следующий вопрос — образование. В частности программа «Лидеры России», призванная подготовить будущих грамотных управленцев — элиту страны.
Владимир Путин, президент РФ: «„Лидеры России“ — это только один из инструментов создания так называемых социальных лифтов. Мне бы очень хотелось, чтобы эти социальные лифты работали у нас по всей стране, чтобы была создана надежная, функционирующая на всей территории страны система выборки кадров».
Еще одна важная тема — экология: будет ли ужесточена ответственность за загрязнение природы, за нелегальные свалки. Президент ответил: «За нами не заржавеет».
Разумеется, журналисты спрашивали и о новом вооружении — баллистических ракетах и скоростных подводных дронах. Известно, что эта часть послания вызвала на Западе особый резонанс на грани переполоха.
Владимир Путин: «Это результат работы научной сферы, конструкторских бюро и производственных предприятий чуть ли не по всей стране. Это десятки предприятий и тысячи рабочих. Это значит, что у нас есть огромный работающий, генерирующий конечный продукт комплекс, который включает в себя и науку, и образование, и кадры, и производственные мощности».
Тем временем доходы страны от экспорта гражданской продукции, например, аграрной, уже превысили выручку от продажи оружия.
В конце встречи президенту пришлось отвечать на блиц-опрос. Это когда вопросы сыплются один за другим, а времени на обдумывание ответов нет. Делаете ли Вы зарядку? Ежедневно. Чем бы вы занимались, если бы не руководили страной? Творчеством. Или вот такой вопрос: умеете ли вы готовить? Могу угостить.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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