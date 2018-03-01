Главком ВКС РФ рассказал о возможностях упомянутого Путиным «Кинжала»

Наличие комплекса «Кинжал» значительно повышает возможности российских
Воздушно-космических сил по реагированию на возможную агрессию. Об этом заявил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.
По словам Суровикина, авиационный ракетный комплекс «Кинжал» разработан на базе модернизированного самолета МиГ-31. Он оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, способной наносить удары по целям противника, не заходя в зону ПВО. Дальность поражения целей, по его словам, составляет 2000 км.
Сергей Суровикин: «Высокоскоростной самолет-носитель позволяет доставить ракету с уникальными летно-техническими характеристиками в район сброса за считаные минуты».
Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, способен за секунды разогнать боезаряд до гиперзвуковой скорости, передает ТАСС.
Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул авиационную гиперзвуковую систему, получившую название «Кинжал».
По словам Путина, система оснащается ракетой, скорость которой превышает скорость звука в 10 раз и которая осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Президент подчеркнул, что это позволяет ракете гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО, доставляя к цели ядерные и обычные боевые заряды.
Сергей Суровикин: «Высокоскоростной самолет-носитель позволяет доставить ракету с уникальными летно-техническими характеристиками в район сброса за считаные минуты».
Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, способен за секунды разогнать боезаряд до гиперзвуковой скорости, передает ТАСС.
Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул авиационную гиперзвуковую систему, получившую название «Кинжал».
По словам Путина, система оснащается ракетой, скорость которой превышает скорость звука в 10 раз и которая осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Президент подчеркнул, что это позволяет ракете гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО, доставляя к цели ядерные и обычные боевые заряды.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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