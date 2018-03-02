«Держат за идиотов»: в Берлине раскритиковали реакцию Трампа и Меркель на речь Путина

Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию. Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, Меркель и Трамп обеспокоены содержанием речи российского президента.: «Канцлер и президент обеспокоены недавними заявлениями российского президента Путина о развитии вооружений и негативными последствиями этого для международных усилий по контролю над ними».На это заявление сразу же отреагировала одна из самых последовательных критиков Ангелы Меркель — Сара Вагенкнехт., депутат бундестага, Левая партия Германии: «Иногда появляется ощущение, что если мы прямо сейчас не начнем наращивать вооружение, то уже завтра Путин окажется перед Бранденбургскими воротами. Но если посмотреть на реальные цифры, то ситуация выглядит совсем иначе. Только одни США тратят 600 млрд долларов на вооружение, и это еще не учитывая дополнительные расходы, которые сейчас в планах Трампа. И когда об этом говорится в таком контексте, нас просто держат за идиотов».Речь российского президента прокомментировали и в НАТО. По словам официального представителя альянса, российские заявления, угрожающие взять на прицел страны НАТО, неприемлемы и контрпродуктивны., официальный представитель НАТО: «Как мы неоднократно давали понять, система противоракетной обороны альянса не предназначена и не направлена против России. Наши системы направлены на защиту от баллистических ракет из-за пределов Евроатлантического региона».На этом фоне и про планы НАТО, и про планы Трампа говорили в Пекине. Официальный представитель МИД Китая заявила, что очень внимательно следят за разработками нового российского вооружения и изучают новую ядерную доктрину США: «Стратегическая безопасность должна обеспечиваться на основе участия всех заинтересованных сторон».В своем послании Федеральному собранию президент России объявил о разработке и успешных испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.