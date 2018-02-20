У победителя конкурса «Лидеры России» появился шанс возглавить предприятие

«Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию» может возглавить один из победителей конкурса управленцев «Лидеры России» Максим Скворцов. Власти региона считают, что знаний и опыта ему хватит.
До этого момента карьера Скворцова была связана с банковской сферой, он прошел путь от бухгалтера до главы структурного подразделения.
На участие в конкурсе «Лидеры России» заявки подали около 200 тысяч человек. Финал состоялся в Сочи, победителями стали 103 участника.
На участие в конкурсе «Лидеры России» заявки подали около 200 тысяч человек. Финал состоялся в Сочи, победителями стали 103 участника.
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