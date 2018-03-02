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    Захарова: в Восточной Гуте проводится крупномасштабная операция против боевиков. войны и вооруженные конфликты, МИД РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахарова: в Восточной Гуте проводится крупномасштабная операция против боевиков

    Захарова: в Восточной Гуте проводится крупномасштабная операция против боевиков

    5 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский
    Захарова: в Восточной Гуте проводится крупномасштабная операция против боевиков

    Захарова: в Восточной Гуте проводится крупномасштабная операция против боевиков

    Захарова: в Восточной Гуте проводится крупномасштабная операция против боевиков
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский

      • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Восточной Гуте против террористов проводится наземная операция при поддержке ВКС РФ.

      Мария Захарова сообщила, что в ответ на провокации террористов в Восточной Гуте проводится крупномасштабная операция. Как она отметила, уже освобождены несколько населенных пунктов в этом пригороде Дамаска.

      По ее словам, действия боевиков сделали данный шаг неизбежным. Захарова напомнила, что обстрелы столицы Сирии из Восточной Гуты продолжаются регулярно. Ежедневно атаки со стороны террористов приводят к жертвам среди мирного населения.

      Мария Захарова: «По данным столичного управления здравоохранения, за последние несколько дней погибли 32 мирных жителя, более 200 получили ранения».

      Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что после принятия резолюции о гуманитарной паузе в Сирии террористы лишь «активизировали свои вылазки». Под обстрелами остаются гуманитарные коридоры, это препятствует попыткам людей покинуть Восточную Гуту, а также мешает доставке гуманитарной помощи.

      смотретьБоевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты
      Боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты
      Мария Захарова: «Провокация со стороны незаконных вооруженных формирований сделали необходимой и неизбежной наземную контртеррористическую операцию в Восточной Гуте, она поддерживается с воздуха ВВС Сирии и ВКС РФ».

      Официальный представитель МИД добавила, что боевики оказывают упорное сопротивление. По ее словам, есть информация, что террористы используют американские противотанковые ракетные комплексы.

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