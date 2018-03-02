Захарова: в Восточной Гуте проводится крупномасштабная операция против боевиков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Восточной Гуте против террористов проводится наземная операция при поддержке ВКС РФ.
Мария Захарова сообщила, что в ответ на провокации террористов в Восточной Гуте проводится крупномасштабная операция. Как она отметила, уже освобождены несколько населенных пунктов в этом пригороде Дамаска.
По ее словам, действия боевиков сделали данный шаг неизбежным. Захарова напомнила, что обстрелы столицы Сирии из Восточной Гуты продолжаются регулярно. Ежедневно атаки со стороны террористов приводят к жертвам среди мирного населения.
Мария Захарова: «По данным столичного управления здравоохранения, за последние несколько дней погибли 32 мирных жителя, более 200 получили ранения».
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что после принятия резолюции о гуманитарной паузе в Сирии террористы лишь «активизировали свои вылазки». Под обстрелами остаются гуманитарные коридоры, это препятствует попыткам людей покинуть Восточную Гуту, а также мешает доставке гуманитарной помощи.
Мария Захарова: «Провокация со стороны незаконных вооруженных формирований сделали необходимой и неизбежной наземную контртеррористическую операцию в Восточной Гуте, она поддерживается с воздуха ВВС Сирии и ВКС РФ».
Официальный представитель МИД добавила, что боевики оказывают упорное сопротивление. По ее словам, есть информация, что террористы используют американские противотанковые ракетные комплексы.
По ее словам, действия боевиков сделали данный шаг неизбежным. Захарова напомнила, что обстрелы столицы Сирии из Восточной Гуты продолжаются регулярно. Ежедневно атаки со стороны террористов приводят к жертвам среди мирного населения.
Мария Захарова: «По данным столичного управления здравоохранения, за последние несколько дней погибли 32 мирных жителя, более 200 получили ранения».
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что после принятия резолюции о гуманитарной паузе в Сирии террористы лишь «активизировали свои вылазки». Под обстрелами остаются гуманитарные коридоры, это препятствует попыткам людей покинуть Восточную Гуту, а также мешает доставке гуманитарной помощи.
Мария Захарова: «Провокация со стороны незаконных вооруженных формирований сделали необходимой и неизбежной наземную контртеррористическую операцию в Восточной Гуте, она поддерживается с воздуха ВВС Сирии и ВКС РФ».
Официальный представитель МИД добавила, что боевики оказывают упорное сопротивление. По ее словам, есть информация, что террористы используют американские противотанковые ракетные комплексы.
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