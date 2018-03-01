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2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Гумконвой не смог попасть в сирийский населенный пункт Дума

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    Гумконвой не смог попасть в сирийский населенный пункт Дума

    Гумконвой не смог попасть в сирийский населенный пункт Дума

    Гуманитарному конвою ООН не удалось попасть в сирийский населенный пункт Дума. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

    По словам начальника Центра по примирению враждующих сторон Юрия Евтушенко, гуманитарный конвой не смог попасть в населенный пункт из-за «невозможности обеспечения безопасности», передает «Интерфакс».

    Юрий Евтушенко: «Совместно с сирийскими властями и международными гуманитарными организациями Центром примирения продолжается проведение гуманитарной операции по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты».

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