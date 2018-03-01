Гумконвой не смог попасть в сирийский населенный пункт Дума

Гуманитарному конвою ООН не удалось попасть в сирийский населенный пункт Дума. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
По словам начальника Центра по примирению враждующих сторон Юрия Евтушенко, гуманитарный конвой не смог попасть в населенный пункт из-за «невозможности обеспечения безопасности», передает «Интерфакс».
Юрий Евтушенко: «Совместно с сирийскими властями и международными гуманитарными организациями Центром примирения продолжается проведение гуманитарной операции по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты».
Ранее сообщалось, что сегодня в Восточной Гуте началась третья гуманитарная пауза. Однако она была сорвана боевиками.
Юрий Евтушенко: «Совместно с сирийскими властями и международными гуманитарными организациями Центром примирения продолжается проведение гуманитарной операции по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты».
Ранее сообщалось, что сегодня в Восточной Гуте началась третья гуманитарная пауза. Однако она была сорвана боевиками.
Комментарии