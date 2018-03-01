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2 марта, 12:00
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    Боевики сорвали третью гуманитарную паузу в Восточной Гуте. Минобороны РФ, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБоевики сорвали третью гуманитарную паузу в Восточной Гуте

    Боевики сорвали третью гуманитарную паузу в Восточной Гуте

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    Боевики сорвали третью гуманитарную паузу в Восточной Гуте

    Боевики сорвали третью гуманитарную паузу в Восточной Гуте

    Боевики сорвали третью гуманитарную паузу в Восточной Гуте

      Сегодня в Восточной Гуте началась третья гуманитарная пауза. Но выйти из опасного района у мирных жителей по-прежнему нет возможности.

      Боевики продолжают вести минометный обстрел гуманитарного коридора в Вафидине. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Золотухин.

      В министерстве обороны России также заявили, что мирные жители Восточной Гуты выходят на связь с представителями сирийских правозащитных организаций с просьбой об эвакуации. По словам Золотухина, за последние сутки количество таких обращений выросло в разы.

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