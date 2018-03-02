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    Конгрессмены призывают Трампа дать жесткий ответ на речь Путина. вооружение, оружие, Путин, США, Трамп Дональд, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКонгрессмены призывают Трампа дать жесткий ответ на речь Путина

    Конгрессмены призывают Трампа дать жесткий ответ на речь Путина

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    Конгрессмены призывают Трампа дать жесткий ответ на речь Путина

    Конгрессмены призывают Трампа дать жесткий ответ на речь Путина

    Конгрессмены призывают Трампа дать жесткий ответ на речь Путина

      Со всего мира сегодня приходят отзывы на послание Владимира Путина Федеральному собранию. Самая бурная и разная реакция — за океаном. Кто-то шокирован технологическими успехами русских, а в Госдепартаменте и вовсе скатились до откровенного хамства в адрес российских журналистов. Москва тем не менее продолжает действовать максимально тактично и дипломатично: президент Путин лично прокомментировал американским СМИ возможность и причины новой гонки вооружений.

      Заявление Владимира Путина о новом российском оружии американские медиа прокомментировали предсказуемо негативно. Россию обвинили в бряцании ядерным оружием, раскручивании новой гонки вооружений и неприкрытой угрозе Соединенным Штатам. CNN считает, что слова президента России — «крайняя степень бахвальства: размахивание военными подробностями перед другими странами, в основном перед Соединенными Штатами, чей главнокомандующий и сам значительно увеличил расходы на оборону».

      В Америке многих особенно задело, что в одном из видео, которое использовал российский президент для иллюстрации последних отечественных военных разработок, боеголовки, кажется, падают на побережье Флориды.

      Американские эксперты в оценках увиденного расходятся. Если одни считают, что Путин позволил себе несколько преувеличить возможности нового оружия, то другие, напротив, уверены, что российский президент был предельно откровенен.

      Эдвард Гейст, специалист по России в институте RAND: «Я до сих пор в шоке. Я думаю, они не блефуют и они испытали эту штуку. Это невероятно».

      Тем не менее официальные лица в Вашингтоне всячески делали вид, что ничего нового из речи российского президента они не узнали. Пресс-секретарь Пентагона вообще призвала американцев не беспокоиться. В таком же духе последовало и заявление из Белого дома. Мол, наш 700-миллиардный оборонный бюджет и новая ядерная доктрина, принятая Трампом, способны справиться с любой угрозой, в том числе и российской.

      На страхи и опасения американцев Путин ответил лично. В эксклюзивном интервью телекомпании NBC президент России подчеркнул: если в США считают, что началась новая гонка вооружений, то стартовала она не сейчас, а в 2002-м, когда Америка вышла из договора по противоракетной обороне.

      В Америке все теперь ждут, как отреагирует Дональд Трамп на речь российского президента. Демократы в конгрессе уже призывают главу Белого дома ответить как можно жестче. Но пока Трамп хранит молчание.

      Послание президента — 2018: ключевые тезисы



      Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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