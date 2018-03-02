Конгрессмены призывают Трампа дать жесткий ответ на речь Путина

Со всего мира сегодня приходят отзывы на послание Владимира Путина Федеральному собранию. Самая бурная и разная реакция — за океаном.
Кто-то шокирован технологическими успехами русских, а в Госдепартаменте и вовсе скатились до откровенного хамства в адрес российских журналистов. Москва тем не менее продолжает действовать максимально тактично и дипломатично: президент Путин лично прокомментировал американским СМИ возможность и причины новой гонки вооружений.
Заявление Владимира Путина о новом российском оружии американские медиа прокомментировали предсказуемо негативно. Россию обвинили в бряцании ядерным оружием, раскручивании новой гонки вооружений и неприкрытой угрозе Соединенным Штатам. CNN считает, что слова президента России — «крайняя степень бахвальства: размахивание военными подробностями перед другими странами, в основном перед Соединенными Штатами, чей главнокомандующий и сам значительно увеличил расходы на оборону».
В Америке многих особенно задело, что в одном из видео, которое использовал российский президент для иллюстрации последних отечественных военных разработок, боеголовки, кажется, падают на побережье Флориды.
Американские эксперты в оценках увиденного расходятся. Если одни считают, что Путин позволил себе несколько преувеличить возможности нового оружия, то другие, напротив, уверены, что российский президент был предельно откровенен.
Эдвард Гейст, специалист по России в институте RAND: «Я до сих пор в шоке. Я думаю, они не блефуют и они испытали эту штуку. Это невероятно».
Тем не менее официальные лица в Вашингтоне всячески делали вид, что ничего нового из речи российского президента они не узнали. Пресс-секретарь Пентагона вообще призвала американцев не беспокоиться. В таком же духе последовало и заявление из Белого дома. Мол, наш 700-миллиардный оборонный бюджет и новая ядерная доктрина, принятая Трампом, способны справиться с любой угрозой, в том числе и российской.
На страхи и опасения американцев Путин ответил лично. В эксклюзивном интервью телекомпании NBC президент России подчеркнул: если в США считают, что началась новая гонка вооружений, то стартовала она не сейчас, а в 2002-м, когда Америка вышла из договора по противоракетной обороне.
В Америке все теперь ждут, как отреагирует Дональд Трамп на речь российского президента. Демократы в конгрессе уже призывают главу Белого дома ответить как можно жестче. Но пока Трамп хранит молчание.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
В Америке многих особенно задело, что в одном из видео, которое использовал российский президент для иллюстрации последних отечественных военных разработок, боеголовки, кажется, падают на побережье Флориды.
Американские эксперты в оценках увиденного расходятся. Если одни считают, что Путин позволил себе несколько преувеличить возможности нового оружия, то другие, напротив, уверены, что российский президент был предельно откровенен.
Эдвард Гейст, специалист по России в институте RAND: «Я до сих пор в шоке. Я думаю, они не блефуют и они испытали эту штуку. Это невероятно».
Тем не менее официальные лица в Вашингтоне всячески делали вид, что ничего нового из речи российского президента они не узнали. Пресс-секретарь Пентагона вообще призвала американцев не беспокоиться. В таком же духе последовало и заявление из Белого дома. Мол, наш 700-миллиардный оборонный бюджет и новая ядерная доктрина, принятая Трампом, способны справиться с любой угрозой, в том числе и российской.
На страхи и опасения американцев Путин ответил лично. В эксклюзивном интервью телекомпании NBC президент России подчеркнул: если в США считают, что началась новая гонка вооружений, то стартовала она не сейчас, а в 2002-м, когда Америка вышла из договора по противоракетной обороне.
В Америке все теперь ждут, как отреагирует Дональд Трамп на речь российского президента. Демократы в конгрессе уже призывают главу Белого дома ответить как можно жестче. Но пока Трамп хранит молчание.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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