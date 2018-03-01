В Белом доме уверены, что с ядерными силами США никто не сравнится

В ответ на заявления российского президента Владимира Путина о военных новинках в Белом доме заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится.
Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Президент Трамп понимает угрозы, с которыми сталкиваются Америка и наши союзники в нынешнем столетии. Он твердо намерен защищать нашу страну и поддерживать мир через силу. Как ясно обозначено в президентской ядерной доктрине, Америка движется к модернизации нашего ядерного арсенала и обеспечению того, что наши возможности останутся непревзойденными».
Кроме того, Белый дом и Госдеп поспешили в очередной раз обвинить Россию в якобы нарушении международных договоров, передает РИА Новости.
Речь Владимира Путина вызвала настоящий ажиотаж в западных СМИ. Издания пестрили заголовками об «уникальном ядерном оружии» русских. При этом особо подчеркивалось, что оно способно обойти американскую систему ПРО. Многие эксперты посчитали заявления Владимира Путина о военных новинках ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад.
Кроме того, Белый дом и Госдеп поспешили в очередной раз обвинить Россию в якобы нарушении международных договоров, передает РИА Новости.
Речь Владимира Путина вызвала настоящий ажиотаж в западных СМИ. Издания пестрили заголовками об «уникальном ядерном оружии» русских. При этом особо подчеркивалось, что оно способно обойти американскую систему ПРО. Многие эксперты посчитали заявления Владимира Путина о военных новинках ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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