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    Путин: у других стран никогда не будет таких офицеров, как летчик Роман Филипов. Госдума, президент РФ, Путин, Совет Федерации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: у других стран никогда не будет таких офицеров, как летчик Роман Филипов

    Путин: у других стран никогда не будет таких офицеров, как летчик Роман Филипов

    6 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Путин: у других стран никогда не будет таких офицеров, как летчик Роман Филипов

    Путин: у других стран никогда не будет таких офицеров, как летчик Роман Филипов

    Путин: у других стран никогда не будет таких офицеров, как летчик Роман Филипов
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

      • В ходе выступления перед парламентариями в выставочном зале «Манеж» президент рассказал о разработках новейшего оружия. Но в своей речи он подчеркнул, что сердце армии России — ее преданный офицерский корпус.

      Владимир Путин рассказал о новейших военных разработках России. Он подчеркнул, что такое оружие может создаваться только страной, у которой развиты наука и образование. А у нашей страны есть потенциал в этой сфере.

      Владимир Путин: «Уже сегодня можно с полным основанием заявить: в России создана высокотехнологичная армия. И сердце ее — преданный офицерский корпус».

      Президент отметил, что техника рано или поздно появится у всех стран, у России она уже есть, но «это не так важно». А вот таких военных, как российский летчик Роман Филипов, который героически погиб в Сирии, у других стран не будет никогда, подчеркнул президент.

      Владимир Путин: «Таких людей, как наш летчик Роман Филипов, у них не будет никогда».

      Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Роман Филипов. Уже на земле пилот принял неравный бой. После окружения террористами тяжелораненый летчик подорвал гранату. Пилот был посмертно представлен к званию Героя России.

      Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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