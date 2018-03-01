Путин: у других стран никогда не будет таких офицеров, как летчик Роман Филипов

В ходе выступления перед парламентариями в выставочном зале «Манеж» президент рассказал о разработках новейшего оружия. Но в своей речи он подчеркнул, что сердце армии России — ее преданный офицерский корпус.
Владимир Путин рассказал о новейших военных разработках России. Он подчеркнул, что такое оружие может создаваться только страной, у которой развиты наука и образование. А у нашей страны есть потенциал в этой сфере.
Владимир Путин: «Уже сегодня можно с полным основанием заявить: в России создана высокотехнологичная армия. И сердце ее — преданный офицерский корпус».
Президент отметил, что техника рано или поздно появится у всех стран, у России она уже есть, но «это не так важно». А вот таких военных, как российский летчик Роман Филипов, который героически погиб в Сирии, у других стран не будет никогда, подчеркнул президент.
Владимир Путин: «Таких людей, как наш летчик Роман Филипов, у них не будет никогда».
Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Роман Филипов. Уже на земле пилот принял неравный бой. После окружения террористами тяжелораненый летчик подорвал гранату. Пилот был посмертно представлен к званию Героя России.
Владимир Путин: «Уже сегодня можно с полным основанием заявить: в России создана высокотехнологичная армия. И сердце ее — преданный офицерский корпус».
Президент отметил, что техника рано или поздно появится у всех стран, у России она уже есть, но «это не так важно». А вот таких военных, как российский летчик Роман Филипов, который героически погиб в Сирии, у других стран не будет никогда, подчеркнул президент.
Владимир Путин: «Таких людей, как наш летчик Роман Филипов, у них не будет никогда».
Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Роман Филипов. Уже на земле пилот принял неравный бой. После окружения террористами тяжелораненый летчик подорвал гранату. Пилот был посмертно представлен к званию Героя России.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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