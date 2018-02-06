Тело героически погибшего в Сирии летчика доставили в Россию

В Минобороны сообщили, что военной разведке при взаимодействии с турецкой стороной удалось вернуть тело погибшего в Сирии майора Романа Филипова на родину. Россия также попросила Турцию о помощи в получении обломков сбитого
Су-25.
Минобороны: «Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию».
В российском военном ведомстве добавили, что церемония погребения с отданием воинских почестей, согласно желанию семьи Филипова, состоится в Воронеже. Похороны назначены на 8 февраля, передает ТАСС.
Россия обратилась к Турции за помощью в получении всех обломков российского самолета, сбитого в Сирии 3 февраля, передает РИА Новости. В Минобороны заявили, что особый интерес для экспертов представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами от взрыва ракеты. Это поможет точно идентифицировать, какой ПЗРК использовали боевики при атаке, а также выяснить место его производства и каналы поставки в Сирию.
Минобороны РФ: «Российским военным ведомством направлен запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля из ПЗРК в воздушном пространстве над сирийской провинцией Идлиб».
Российским штурмовиком, который был сбит во время облета зоны деэскалации «Идлиб», управлял майор Роман Филипов. После попадания ракеты он до последнего пытался держать Су-25 в воздухе и успел доложить командованию о происходящем.
Филипов приземлился после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, который находится под контролем боевиков. Летчик вступил в неравный бой, используя штатное оружие. А после того как его окружили, а расстояние до нападавших сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.
Роман Филипов был посмертно представлен к званию Героя России. У него осталась жена и маленькая дочь.
В российском военном ведомстве добавили, что церемония погребения с отданием воинских почестей, согласно желанию семьи Филипова, состоится в Воронеже. Похороны назначены на 8 февраля, передает ТАСС.
Россия обратилась к Турции за помощью в получении всех обломков российского самолета, сбитого в Сирии 3 февраля, передает РИА Новости. В Минобороны заявили, что особый интерес для экспертов представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами от взрыва ракеты. Это поможет точно идентифицировать, какой ПЗРК использовали боевики при атаке, а также выяснить место его производства и каналы поставки в Сирию.
Минобороны РФ: «Российским военным ведомством направлен запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля из ПЗРК в воздушном пространстве над сирийской провинцией Идлиб».
Российским штурмовиком, который был сбит во время облета зоны деэскалации «Идлиб», управлял майор Роман Филипов. После попадания ракеты он до последнего пытался держать Су-25 в воздухе и успел доложить командованию о происходящем.
Филипов приземлился после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, который находится под контролем боевиков. Летчик вступил в неравный бой, используя штатное оружие. А после того как его окружили, а расстояние до нападавших сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.
Роман Филипов был посмертно представлен к званию Героя России. У него осталась жена и маленькая дочь.
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