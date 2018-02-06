В Москве и Севастополе почтили память героически погибшего в Сирии летчика

В Москве и Севастополе провели траурные акции в память о летчике Романе Филипове, который трагически погиб в Сирии.
В Севастополе десятки людей пришли к мемориалу авиаторам Черноморского флота. Из горящих свечей они выложили контур самолета Су-25 и почтили память пилота минутой молчания.
В Москве у Генерального штаба Минобороны на Фрунзенской набережной горожане организовали свой мемориал. У подножия памятника героям Второй мировой войны люди поставили фотографии Романа Филипова, зажгли свечи и возложили цветы.
Накануне Министерство обороны сообщило подробности того, что произошло 3 февраля, когда зону деэскалации «Идлиб» облетали штурмовики российских ВКС. Боевики сбили Су-25 Романа Филипова из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилот успел сообщить, что его самолет подбили. Он до последнего пытался удержать машину в воздухе, но был вынужден катапультироваться. Уже на земле Филиппов принял неравный бой с окружившими его террористами. Сначала он отстреливался из табельного оружия, получил тяжелое ранение, а когда боевики подошли ближе, подорвал себя гранатой. Майор Филипов посмертно представлен к званию Героя России.
В Москве у Генерального штаба Минобороны на Фрунзенской набережной горожане организовали свой мемориал. У подножия памятника героям Второй мировой войны люди поставили фотографии Романа Филипова, зажгли свечи и возложили цветы.
Накануне Министерство обороны сообщило подробности того, что произошло 3 февраля, когда зону деэскалации «Идлиб» облетали штурмовики российских ВКС. Боевики сбили Су-25 Романа Филипова из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилот успел сообщить, что его самолет подбили. Он до последнего пытался удержать машину в воздухе, но был вынужден катапультироваться. Уже на земле Филиппов принял неравный бой с окружившими его террористами. Сначала он отстреливался из табельного оружия, получил тяжелое ранение, а когда боевики подошли ближе, подорвал себя гранатой. Майор Филипов посмертно представлен к званию Героя России.
Комментарии