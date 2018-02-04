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    Пентагон открестился от поставок ПЗРК в Сирию

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    Пентагон открестился от поставок ПЗРК в Сирию

    Пентагон открестился от поставок ПЗРК в Сирию

    В Пентагоне заявили, что не поставляли «партнерским силам» оружие типа «земля-воздух», в том числе переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

    Как подчеркнул представитель Пентагона Эрик Пэхон, поставки такого оружия не планируются и в будущем.

    Также в военном ведомстве заявили, что США и их союзники по коалиции сосредоточены на борьбе с боевиками запрещенного «Исламского государства» в Сирии, передает РИА Новости.

    Напомним, накануне, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25. Пилот успел доложить о том, что катапультировался, однако потом стало известно, что военный погиб в бою с террористами. Как сообщили в Минобороны РФ, самолет был сбит из ПЗРК.

    смотретьВС РФ нанесли групповой удар по району в провинции Идлиб, где был сбит Су-25
    ВС РФ нанесли групповой удар по району в провинции Идлиб, где был сбит Су-25
    Отметим, что позднее по району, где сбили Су-25, был нанесен групповой удар высокоточным оружием. В результате были уничтожены более 30 боевиков.

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