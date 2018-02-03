Российский Су-25 сбит боевиками в Сирии: пилот убит

В Минобороны подтвердили, что над сирийской провинцией Идлиб боевики сбили штурмовик
Су-25 ВКС РФ.
Штурмовик Су-25 ВКС РФ сбит боевиками в Сирии. Летчик катапультировался, но погиб в бою с террористами, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что Су-25 был сбит боевиками из переносного ракетно-зенитного комплекса во время выполнения облета зоны деэскалации.
Минобороны РФ: «3 февраля 2017 года при выполнении облета зоны деэскалации „Идлиб“ потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам „Джебхат ан- Нусра“ (террористическая организация, запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб».
Напомним, что накануне также сообщалось, что под обстрел боевиков исламистов из «Джейш аль-Наср» над Идлибом попал истребитель Су-25. Тогда летчикам удалось уйти от огня и покинуть район.
В ведомстве уточнили, что Су-25 был сбит боевиками из переносного ракетно-зенитного комплекса во время выполнения облета зоны деэскалации.
Минобороны РФ: «3 февраля 2017 года при выполнении облета зоны деэскалации „Идлиб“ потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам „Джебхат ан- Нусра“ (террористическая организация, запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб».
Напомним, что накануне также сообщалось, что под обстрел боевиков исламистов из «Джейш аль-Наср» над Идлибом попал истребитель Су-25. Тогда летчикам удалось уйти от огня и покинуть район.
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