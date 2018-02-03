Квартирник НТВ у Маргулиса <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
    •  

    Российский Су-25 сбит боевиками в Сирии: пилот убит

    35 комментариев
    • Фото: twitter.com
    Российский <nobr>Су-25</nobr> сбит боевиками в Сирии: пилот убит

    Российский Су-25 сбит боевиками в Сирии: пилот убит

    Российский <nobr>Су-25</nobr> сбит боевиками в Сирии: пилот убит
  • Фото: twitter.com

    • В Минобороны подтвердили, что над сирийской провинцией Идлиб боевики сбили штурмовик Су-25 ВКС РФ.

    Штурмовик Су-25 ВКС РФ сбит боевиками в Сирии. Летчик катапультировался, но погиб в бою с террористами, сообщили в Минобороны РФ.

    смотретьСМИ сообщили о сбитом в районе Идлиба военном самолете
    СМИ сообщили о сбитом в районе Идлиба военном самолете
    В ведомстве уточнили, что Су-25 был сбит боевиками из переносного ракетно-зенитного комплекса во время выполнения облета зоны деэскалации.

    Минобороны РФ: «3 февраля 2017 года при выполнении облета зоны деэскалации „Идлиб“ потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам „Джебхат ан- Нусра“ (террористическая организация, запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб».

    Напомним, что накануне также сообщалось, что под обстрел боевиков исламистов из «Джейш аль-Наср» над Идлибом попал истребитель Су-25. Тогда летчикам удалось уйти от огня и покинуть район.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru