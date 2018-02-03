ВС РФ нанесли групповой удар по району в провинции Идлиб, где был сбит Су-25

смотреть СМИ сообщили о сбитом в районе Идлиба военном самолете

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по району, откуда был совершен пуск ракеты по Су-25. Ведомство распространило видеозапись удара. В Минобороны добавили, что «по данным радиоперехватов, в результате удара уничтожены более 30 боевиков „Джебхат ан-Нусры“» (террористическая организация, запрещена в РФ).Ранее в российском военном ведомстве подтвердили, что над сирийской провинцией Идлиб боевики сбили штурмовик Су-25 ВКС РФ. Летчик успел доложить о том, что катапультировался. Однако позже стало известно, что военный погиб в бою с террористами.Су-25 был сбит сегодня во время выполнения облета зоны деэскалации над Идлибом. Предположительно, штурмовик был подбит из переносного ракетно-зенитного комплекса.