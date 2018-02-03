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    ВС РФ нанесли групповой удар по району в провинции Идлиб, где был сбит Су-25. Сирия, авиация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВС РФ нанесли групповой удар по району в провинции Идлиб, где был сбит Су-25

    ВС РФ нанесли групповой удар по району в провинции Идлиб, где был сбит Су-25

    45 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский
    ВС РФ нанесли групповой удар по району в провинции Идлиб, где был сбит <nobr>Су-25</nobr>

    ВС РФ нанесли групповой удар по району в провинции Идлиб, где был сбит Су-25

    ВС РФ нанесли групповой удар по району в провинции Идлиб, где был сбит <nobr>Су-25</nobr>
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский

      • По району в Сирии, где был сбит российский самолет Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием. Уничтожено более 30 боевиков.

      ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по району, откуда был совершен пуск ракеты по Су-25. Ведомство распространило видеозапись удара. В Минобороны добавили, что «по данным радиоперехватов, в результате удара уничтожены более 30 боевиков „Джебхат ан-Нусры“» (террористическая организация, запрещена в РФ).

      Ранее в российском военном ведомстве подтвердили, что над сирийской провинцией Идлиб боевики сбили штурмовик Су-25 ВКС РФ. Летчик успел доложить о том, что катапультировался. Однако позже стало известно, что военный погиб в бою с террористами.

      смотретьСМИ сообщили о сбитом в районе Идлиба военном самолете
      СМИ сообщили о сбитом в районе Идлиба военном самолете
      Су-25 был сбит сегодня во время выполнения облета зоны деэскалации над Идлибом. Предположительно, штурмовик был подбит из переносного ракетно-зенитного комплекса.

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