Погибший в Сирии пилот представлен к званию Героя России

Пилот сбитого в Сирии
Су-25 майор Роман Филипов представлен к званию Героя России посмертно.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Из сообщения Минобороны: «Роман Филипов представленк присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно».
Ранее сообщалось, что 3 февраля в сирийской провинции Идлиб из ПЗРК был сбит российский Су-25. Пилот успел доложить о том, что катапультировался, однако потом стало известно, что военный погиб в бою с террористами.
В Минобороны подтвердили, что пилот подорвал себя гранатой, когда боевики приблизились к нему на расстояние в несколько метров. Этому предшествовал неравный бой, в ходе которого тяжелораненый Филипов отбивался от террористов штатным оружием.
В военном ведомстве добавили, что на счету майора десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков международных террористических группировок и сопровождению гуманитарных автоколонн российского Центра примирения враждующих сторон в освобожденные от террористов населенные пункты.
Героизм Романа Филипова отметили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «летчик геройски погиб» после того, как террористы сбили самолет.
Дмитрий Песков: «Мы все соболезнуем родным и близким летчика и гордимся нашими героями».
Он добавил, что сохраняющегося потенциала российских вооруженных сил в Сирии достаточно, чтобы наносить удары по террористам. Один из таких точечных ударов и был нанесен по боевикам после трагического инцидента с летчиком.
Из сообщения Минобороны: «Роман Филипов представленк присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно».
Ранее сообщалось, что 3 февраля в сирийской провинции Идлиб из ПЗРК был сбит российский Су-25. Пилот успел доложить о том, что катапультировался, однако потом стало известно, что военный погиб в бою с террористами.
В Минобороны подтвердили, что пилот подорвал себя гранатой, когда боевики приблизились к нему на расстояние в несколько метров. Этому предшествовал неравный бой, в ходе которого тяжелораненый Филипов отбивался от террористов штатным оружием.
В военном ведомстве добавили, что на счету майора десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков международных террористических группировок и сопровождению гуманитарных автоколонн российского Центра примирения враждующих сторон в освобожденные от террористов населенные пункты.
Героизм Романа Филипова отметили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «летчик геройски погиб» после того, как террористы сбили самолет.
Дмитрий Песков: «Мы все соболезнуем родным и близким летчика и гордимся нашими героями».
Он добавил, что сохраняющегося потенциала российских вооруженных сил в Сирии достаточно, чтобы наносить удары по террористам. Один из таких точечных ударов и был нанесен по боевикам после трагического инцидента с летчиком.
Комментарии