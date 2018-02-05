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    Погибший в Сирии пилот представлен к званию Героя России. авиация, войны и вооруженные конфликты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПогибший в Сирии пилот представлен к званию Героя России

    Погибший в Сирии пилот представлен к званию Героя России

    48 комментариев
    • Фото: vk.com
    Погибший в Сирии пилот представлен к званию Героя России

    Погибший в Сирии пилот представлен к званию Героя России

    Погибший в Сирии пилот представлен к званию Героя России
    • Фото: vk.com

      • Пилот сбитого в Сирии Су-25 майор Роман Филипов представлен к званию Героя России посмертно.

      Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

      Из сообщения Минобороны: «Роман Филипов представленк присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно».

      Ранее сообщалось, что 3 февраля в сирийской провинции Идлиб из ПЗРК был сбит российский Су-25. Пилот успел доложить о том, что катапультировался, однако потом стало известно, что военный погиб в бою с террористами.

      В Минобороны подтвердили, что пилот подорвал себя гранатой, когда боевики приблизились к нему на расстояние в несколько метров. Этому предшествовал неравный бой, в ходе которого тяжелораненый Филипов отбивался от террористов штатным оружием.

      В военном ведомстве добавили, что на счету майора десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков международных террористических группировок и сопровождению гуманитарных автоколонн российского Центра примирения враждующих сторон в освобожденные от террористов населенные пункты.

      Героизм Романа Филипова отметили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «летчик геройски погиб» после того, как террористы сбили самолет.

      Дмитрий Песков: «Мы все соболезнуем родным и близким летчика и гордимся нашими героями».

      Он добавил, что сохраняющегося потенциала российских вооруженных сил в Сирии достаточно, чтобы наносить удары по террористам. Один из таких точечных ударов и был нанесен по боевикам после трагического инцидента с летчиком.

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