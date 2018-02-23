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    Отец погибшего в Сирии летчика Филипова выступил с речью в Кремле. героизм, награды и премии, Путин, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтец погибшего в Сирии летчика Филипова выступил с речью в Кремле

    Отец погибшего в Сирии летчика Филипова выступил с речью в Кремле

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    Отец погибшего в Сирии летчика Филипова выступил с речью в Кремле

    Отец погибшего в Сирии летчика Филипова выступил с речью в Кремле

    Отец погибшего в Сирии летчика Филипова выступил с речью в Кремле

      Николай Филипов, отец героически погибшего в Сирии летчика, выступил с речью во время церемонии в Кремле, приуроченной ко Дню защитника Отечества.

      Николай Филипов выступил с ответной речью после того, как президент РФ Владимир Путин передал звезду Героя России родным погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

      Николай Филипов: «Только теперь я понял, сколько у Романа друзей. Нас окружили заботой и вниманием командование, сослуживцы, офицеры, нас поддерживают незнакомые нам люди со всех регионов страны. Спасибо всем за это».

      Он добавил, что гордится своим сыном, российской армией и «нашей великой родиной — Россией».

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.

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