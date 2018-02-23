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    Путин сравнил погибшего в Сирии летчика Филипова с героями Великой Отечественной

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин сравнил погибшего в Сирии летчика Филипова с героями Великой Отечественной

    Путин сравнил погибшего в Сирии летчика Филипова с героями Великой Отечественной

    Путин сравнил погибшего в Сирии летчика Филипова с героями Великой Отечественной
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент России Владимир Путин в пятницу передал звезду Героя России родным погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова.

    Награда была вручена вдове погибшего пилота во время торжественной церемонии в Кремле, приуроченной ко Дню защитника Отечества. За наградой вместе с Ольгой Филиповой вышли отец и мать героя.

    Владимир Путин: «Он принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил, и мы имеем полное право сравнить его и с героями — защитниками Брестской крепости, с защитниками Москвы, Сталинграда, потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь-то у человека, во всяком случае земная, всего одна».

    Путин отметил, что если человек идет до конца и жертвует собой ради собственного народа, «то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине», передает ТАСС.

    Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Роман Филипов. Уже на земле пилот принял неравный бой. После окружения террористами тяжелораненый летчик подорвал себя гранатой.

    смотретьТысячи людей по всей России простились с летчиком-героем Филиповым
    Тысячи людей по всей России простились с летчиком-героем Филиповым
    Пилот был посмертно представлен к званию Героя России. Похоронили Романа Филипова на Аллее Героев в Воронеже.

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