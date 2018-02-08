Имя погибшего в Сирии пилота Филипова присвоят штурмовику Су-25

В России простились с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым. Гражданская панихида состоялась в Воронеже, куда тело майора было доставлено этим утром. На подмосковном аэродроме Чкаловский военные воздали боевому товарищу последние почести.
В Воронеж, родной город летчика Филипова, траурный борт провожали министр обороны РФ и военачальники. Офицеры говорили, что сегодня майор в последний раз поднимается в небо, чтобы остаться там навсегда. Погибшему было всего 33 года. У него остались жена и 4-летняя дочка, в Воронеже живут его родители.
Соболезнования в столицу Черноземья идут из разных городов страны. Военно-транспортный борт с грузом 200 встретили на аэродроме авиазавода. Честь погибшему пилоту отдали офицеры, курсанты, юнармейцы.
У дома офицеров с утра начали собираться сотни горожан. Проститься с героем пришли представители самых разных профессий. Каждый считал своим долгом поклониться летчику, для которого любовь к Родине, офицерская честь и воинский долг были превыше всего. Попрощаться с любимым учеником пришли учителя Романа Филипова. В их памяти он навсегда останется порядочным, справедливым, целеустремленным, отзывчивым, человеком с большой буквы.
Как передает корреспондент НТВ Ольга Чернова, товарищи майора рассказывают, что Роман с детства мечтал о небе и боевых самолетах, равнялся на отца — военного летчика, сильно переживал, когда папа выполнял боевые задачи в Чечне. Филипов-младший был счастлив, поступив в военное авиационное училище, после успешного окончания служил на Дальнем Востоке, за 10 лет прошел путь от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи, а в 29 лет стал серебряным призером среди штурмовиков на всероссийском конкурсе «Авиадартс». В своем полку майор пользовался заслуженным авторитетом, сослуживцы называли его летчиком от бога.
Во время военной операции в Сирии Романа Филипова назначили командиром звена штурмовиков Су-25. Это уже была вторая командировка в САР. Пилот совершил около 80 боевых вылетов. По словам сослуживцев, когда освобождали Пальмиру, их командир с легкостью уводил самолет от удара зенитных установок. 3 февраля от смертоносной ракеты уйти не удалось, но майор до последнего старался удержать горящую боевую машину и в неравном бою на земле показал, он не из тех, кто сдается в плен.
Романа Филипова похоронили на Аллее Героев. Правительство Воронежской области сообщило, что семье погибшего майора окажут материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Уже принято решение о том, что школа, где учился отважный летчик, будет носить его имя. Улицы имени Романа Филипова появятся во Владивостоке и Калининграде. Су-25, на котором летал майор, тоже присвоят его имя. Штурмовик «Роман Филипов» продолжит защищать Родину.
Соболезнования в столицу Черноземья идут из разных городов страны. Военно-транспортный борт с грузом 200 встретили на аэродроме авиазавода. Честь погибшему пилоту отдали офицеры, курсанты, юнармейцы.
У дома офицеров с утра начали собираться сотни горожан. Проститься с героем пришли представители самых разных профессий. Каждый считал своим долгом поклониться летчику, для которого любовь к Родине, офицерская честь и воинский долг были превыше всего. Попрощаться с любимым учеником пришли учителя Романа Филипова. В их памяти он навсегда останется порядочным, справедливым, целеустремленным, отзывчивым, человеком с большой буквы.
Как передает корреспондент НТВ Ольга Чернова, товарищи майора рассказывают, что Роман с детства мечтал о небе и боевых самолетах, равнялся на отца — военного летчика, сильно переживал, когда папа выполнял боевые задачи в Чечне. Филипов-младший был счастлив, поступив в военное авиационное училище, после успешного окончания служил на Дальнем Востоке, за 10 лет прошел путь от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи, а в 29 лет стал серебряным призером среди штурмовиков на всероссийском конкурсе «Авиадартс». В своем полку майор пользовался заслуженным авторитетом, сослуживцы называли его летчиком от бога.
Во время военной операции в Сирии Романа Филипова назначили командиром звена штурмовиков Су-25. Это уже была вторая командировка в САР. Пилот совершил около 80 боевых вылетов. По словам сослуживцев, когда освобождали Пальмиру, их командир с легкостью уводил самолет от удара зенитных установок. 3 февраля от смертоносной ракеты уйти не удалось, но майор до последнего старался удержать горящую боевую машину и в неравном бою на земле показал, он не из тех, кто сдается в плен.
Романа Филипова похоронили на Аллее Героев. Правительство Воронежской области сообщило, что семье погибшего майора окажут материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Уже принято решение о том, что школа, где учился отважный летчик, будет носить его имя. Улицы имени Романа Филипова появятся во Владивостоке и Калининграде. Су-25, на котором летал майор, тоже присвоят его имя. Штурмовик «Роман Филипов» продолжит защищать Родину.
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