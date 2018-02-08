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    Министр обороны Сергей Шойгу простился с пилотом сбитого в Сирии Су-25. Воронеж, Сирия, авиация, войны и вооруженные конфликты, оружие, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинистр обороны Сергей Шойгу простился с пилотом сбитого в Сирии Су-25

    Министр обороны Сергей Шойгу простился с пилотом сбитого в Сирии Су-25

    13 комментариев
    Министр обороны Сергей Шойгу простился с пилотом сбитого в Сирии <nobr>Су-25</nobr>

    Министр обороны Сергей Шойгу простился с пилотом сбитого в Сирии Су-25

    Министр обороны Сергей Шойгу простился с пилотом сбитого в Сирии <nobr>Су-25</nobr>

      Спецборт Минобороны вылетел сегодня из Подмосковья и доставил в Воронеж гроб с телом пилота сбитого в Сирии Су-25.

      С героически погибшим летчиком Романом Филиповым на аэродроме Чкаловский простились министр обороны РФ Сергей Шойгу и члены коллегии военного ведомства.

      Николай Панков, заместитель министра обороны РФ: «Сегодня мы провожаем в последний путь гвардии майора, Героя России Филипова Романа Николаевича. Провожаем с воинскими почестями, провожаем с участием друзей, боевых товарищей, сослуживцев, министра обороны РФ и его заместителей. Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества. Его имя навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников. И мне кажется, Роману Николаевичу принципиально важно знать, что его жена Ольга Сергеевна и дочурка останутся всегда в нашей большой армейской семье».

      По словам замминистра, это не просто слова, а абсолютно принципиальная позиция Минобороны. На родине летчика Романа Филипова сегодня состоится церемония прощания, похоронят его со всеми воинскими почестями. С аэродрома траурная процессия направится в культурный центр «Северный», где военному воздадут последние почести. Отпевание пройдет в храме в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Возле клуба «Северный» уже собрались человек, желающих проводить пилота в последний путь.

      Роман Филипов погиб 3 февраля во время облета зоны деэксалации «Идлиб». Его Су-25 сбили боевики. Летчик до последнего пытался удержать машину в воздухе, но был вынужден катапультироваться. На земле Филипов принял неравный бой с окружившими его террористами. Сначала он отстреливался из табельного оружия, получил тяжелое ранение, а когда боевики приблизились, подорвал себя гранатой. Майор Филипов посмертно представлен к званию Героя России.

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