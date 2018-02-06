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    Имя героически погибшего в Сирии летчика присвоено его родной школе в Воронеже. авиация, войны и вооруженные конфликты, Воронеж, Сирия, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИмя героически погибшего в Сирии летчика присвоено его родной школе в Воронеже

    Имя героически погибшего в Сирии летчика присвоено его родной школе в Воронеже

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    Имя героически погибшего в Сирии летчика присвоено его родной школе в Воронеже

    Имя героически погибшего в Сирии летчика присвоено его родной школе в Воронеже

    Имя героически погибшего в Сирии летчика присвоено его родной школе в Воронеже

      Власти Воронежа присвоили имя Героя России Романа Филипова школе №85, которую он окончил.

      Комиссия по культурному наследию при администрации Воронежа единогласно одобрила решение присвоить имя пилота, погибшего в Сирии, школе №85.

      Ольга Извекова, руководитель управления информации мэрии Воронежа: «И руководство школы №85, где Роман Филипов учился с 1-го по 11-й классы, и глава администрации Воронежа Вадим Кстенин, и многие воронежцы — не перечислить, сколько людей выразили пожелание, чтобы имя погибшего в Сирии летчика было увековечено в его родном городе».

      В мэрии подчеркнули, что это общее решение, передает ТАСС. В ближайшее время изготовят мемориальную доску, посвященную летчику Филипову, которую установят на здании школы.

      смотретьУчителя рассказали о мечте героически погибшего в Сирии летчика Филипова
      Учителя рассказали о мечте героически погибшего в Сирии летчика Филипова
      Директор школы Галина Клепикова рассказала, что в аттестате у Филипова — одни пятерки и четверки. Он с детства мечтал стать летчиком, о чем помнят в его родной школе, где до сих пор работает его классная руководитель Людмила Лазарева.

      смотретьПогибшему в Сирии летчику присвоено звание Героя России
      Погибшему в Сирии летчику присвоено звание Героя России
      Сегодня по указу президента Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Летчик погиб в Сирии 3 февраля. Его Су-25 сбили боевики из ПЗРК. На земле пилот вступил в неравный бой, а когда тяжелораненого Филипова окружили, подпустил нападавших ближе и подорвал себя гранатой. Тело Героя России сумели вернуть на родину. Похороны состоятся 8 февраля в Воронеже.

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