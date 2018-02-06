Погибшему в Сирии летчику присвоено звание Героя России

Указом президента пилоту
Су-25 Роману Филипову, погибшему в Сирии, присвоено звание Героя России.
Владимир Путин подписал указ о присвоении майору Роману Филипову, погибшему в сирийской провинции Идлиб 3 февраля, звания Героя России.
Из текста указа: «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)».
Филипов совершал облет зону деэскалации «Идлиб», когда его Су-25 был сбит из ПЗРК боевиками. Пилот до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел сообщить о случившемся командованию.
После катапультирования он приземлился в район, контролируемый боевиками, и вступил в неравный бой. Когда тяжелораненый пилот оказался окружен, он подпустил боевиков ближе и подорвал себя гранатой.
Российской военной разведки при помощи турецкой стороны удалось вернуть тело Филипова на родину. Его похороны состоятся в Воронеже 8 февраля.
Из текста указа: «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)».
Филипов совершал облет зону деэскалации «Идлиб», когда его Су-25 был сбит из ПЗРК боевиками. Пилот до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел сообщить о случившемся командованию.
После катапультирования он приземлился в район, контролируемый боевиками, и вступил в неравный бой. Когда тяжелораненый пилот оказался окружен, он подпустил боевиков ближе и подорвал себя гранатой.
Российской военной разведки при помощи турецкой стороны удалось вернуть тело Филипова на родину. Его похороны состоятся в Воронеже 8 февраля.
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