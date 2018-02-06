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    Погибшему в Сирии летчику присвоено звание Героя России. Сирия, войны и вооруженные конфликты, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПогибшему в Сирии летчику присвоено звание Героя России

    Погибшему в Сирии летчику присвоено звание Героя России

    15 комментариев
    • Фото: Роман Филипов / ok.ru
    Погибшему в Сирии летчику присвоено звание Героя России

    Погибшему в Сирии летчику присвоено звание Героя России

    Погибшему в Сирии летчику присвоено звание Героя России
    • Фото: Роман Филипов / ok.ru

      • Указом президента пилоту Су-25 Роману Филипову, погибшему в Сирии, присвоено звание Героя России.

      Владимир Путин подписал указ о присвоении майору Роману Филипову, погибшему в сирийской провинции Идлиб 3 февраля, звания Героя России.

      Из текста указа: «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)».

      Филипов совершал облет зону деэскалации «Идлиб», когда его Су-25 был сбит из ПЗРК боевиками. Пилот до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел сообщить о случившемся командованию.

      После катапультирования он приземлился в район, контролируемый боевиками, и вступил в неравный бой. Когда тяжелораненый пилот оказался окружен, он подпустил боевиков ближе и подорвал себя гранатой.

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