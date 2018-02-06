Учителя рассказали о мечте героически погибшего в Сирии летчика Филипова

Одну из улиц Калининграда могут назвать в честь российского летчика Романа Филипова, который трагически погиб в Сирии. Как сообщают региональные власти, речь идет о пока еще безымянной улице на острове Октябрьский. Городские депутаты рассмотрят вопрос на ближайшем заседании. А накануне в разных городах России прошли акции памяти.
Майор Филипов, по словам преподавателей, с детства стремился к высшим достижениям: ни одной плохой отметки за 11 лет обучения. Внимательно изучая подвиги воронежских героев, он и сам мечтал служить Родине. И пускай с его оценками путь был открыт в любую гражданскую профессию, он еще в младших классах отдал всего себя военной авиации.
Людмила Лазарева, учитель: «Я была потрясена, в таком стрессе находилась. Очень был целеустремленный, у него по окончании школы в аттестате практически одни пятерки. Порядочный очень, очень воспитанный, интеллигентный. На него можно было положиться».
В родной школе Романа всегда знали как надежного и целеустремленного. Получив аттестат, он без проблем поступил в армавирское летное училище. Уже там его называли не иначе как асом. После распределения будущий герой России попал в одну из лучших частей. Неоднократно побеждал на всероссийских военных соревнованиях. Его карьера, говорят сослуживцы, была на взлете… Пока снаряд террористов не оборвал этот стремительный полет.
Это был далеко не первый боевой вылет. Во время патрулирования зоны деэскалации в Идлибе его Су-25 был сбит террористами. Пилот до последнего пытался удержать машину в воздухе, но был вынужден катапультироваться. Уже на земле Филипов принял неравный бой с окружившими его террористами. Сначала он отстреливался из табельного оружия, получил тяжелое ранение, а когда боевики подошли ближе — подорвал себя гранатой. Последними словами летчика была фраза «Это вам за пацанов!».
Подвиг героя вспоминают по всей стране. Одной из первых траурная акция прошла в Севастополе. К Мемориалу авиаторам Черноморского флота пришли десятки человек. Из горящих свечей они выложили контур самолета Су-25 и почтили минутой молчания память пилота.
В гарнизоне в Черниговке у Романа остались жена и четырехлетняя дочь. Родителям и семье Филипова пообещали оказать всю необходимую поддержку и помощь. Приказом министра обороны майору Филипову присвоено звание Героя России.
Людмила Лазарева, учитель: «Я была потрясена, в таком стрессе находилась. Очень был целеустремленный, у него по окончании школы в аттестате практически одни пятерки. Порядочный очень, очень воспитанный, интеллигентный. На него можно было положиться».
В родной школе Романа всегда знали как надежного и целеустремленного. Получив аттестат, он без проблем поступил в армавирское летное училище. Уже там его называли не иначе как асом. После распределения будущий герой России попал в одну из лучших частей. Неоднократно побеждал на всероссийских военных соревнованиях. Его карьера, говорят сослуживцы, была на взлете… Пока снаряд террористов не оборвал этот стремительный полет.
Это был далеко не первый боевой вылет. Во время патрулирования зоны деэскалации в Идлибе его Су-25 был сбит террористами. Пилот до последнего пытался удержать машину в воздухе, но был вынужден катапультироваться. Уже на земле Филипов принял неравный бой с окружившими его террористами. Сначала он отстреливался из табельного оружия, получил тяжелое ранение, а когда боевики подошли ближе — подорвал себя гранатой. Последними словами летчика была фраза «Это вам за пацанов!».
Подвиг героя вспоминают по всей стране. Одной из первых траурная акция прошла в Севастополе. К Мемориалу авиаторам Черноморского флота пришли десятки человек. Из горящих свечей они выложили контур самолета Су-25 и почтили минутой молчания память пилота.
В гарнизоне в Черниговке у Романа остались жена и четырехлетняя дочь. Родителям и семье Филипова пообещали оказать всю необходимую поддержку и помощь. Приказом министра обороны майору Филипову присвоено звание Героя России.
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