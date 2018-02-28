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    Патриарх Кирилл назвал победу хоккеистов на Играх знаком Божьего присутствия

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков
    Патриарх Кирилл назвал победу хоккеистов на Играх знаком Божьего присутствия

    Патриарх Кирилл назвал победу хоккеистов на Играх знаком Божьего присутствия

    Патриарх Кирилл назвал победу хоккеистов на Играх знаком Божьего присутствия
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков

    • Победа хоккеистов в Олимпийских играх в Пхёнчхане была очень важна, так как она поддержала дух народа, заявил патриарх Кирилл на молебне для российских олимпийцев.

    Золотая медаль Олимпийских игр в хоккее — это больше, чем спортивная победа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель в среду провел благодарственный молебен для российских олимпийцев в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве, передает «Интерфакс». Среди присутствовавших на службе спортсменов были и члены сборной по хоккею.

    Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Это не просто победа в матче, это очень важная победа, которая действительно поддержала дух нашего народа… Это больше, чем спортивная победа».

    По словам патриарха, многие назвали победу российских хоккеистов, игравших в меньшинстве, чудом, но на самом деле это результат блестящей подготовки хоккеистов при участии Божьей силы: Господь «идет навстречу нашим трудам», добавил предстоятель.

    Патриарх Кирилл: «То, что с вами произошло, многие люди назвали чудом: чтобы на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете победу… Это был такой знак Божьего присутствия в ответ на вашу веру, на вашу молитву».

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