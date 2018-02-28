Патриарх Кирилл назвал победу хоккеистов на Играх знаком Божьего присутствия

Победа хоккеистов в Олимпийских играх в Пхёнчхане была очень важна, так как она поддержала дух народа, заявил патриарх Кирилл на молебне для российских олимпийцев.
Золотая медаль Олимпийских игр в хоккее — это больше, чем спортивная победа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель в среду провел благодарственный молебен для российских олимпийцев в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве, передает «Интерфакс». Среди присутствовавших на службе спортсменов были и члены сборной по хоккею.
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Это не просто победа в матче, это очень важная победа, которая действительно поддержала дух нашего народа… Это больше, чем спортивная победа».
По словам патриарха, многие назвали победу российских хоккеистов, игравших в меньшинстве, чудом, но на самом деле это результат блестящей подготовки хоккеистов при участии Божьей силы: Господь «идет навстречу нашим трудам», добавил предстоятель.
Патриарх Кирилл: «То, что с вами произошло, многие люди назвали чудом: чтобы на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете победу… Это был такой знак Божьего присутствия в ответ на вашу веру, на вашу молитву».
Напомним, ранее во вторник победители и призеры Олимпиады из сборной «спортсменов-олимпийцев из России» получили государственные награды из рук президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил олимпийцам ключи от внедорожников BMW.
Наши спортсмены выступали в Пхёнчхане под нейтральным флагом, что не помешало атлетам достойно выступить на соревнованиях и привезти 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Сегодня же МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России, объявив, что российская сборная прошла проверку на допинг.
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Это не просто победа в матче, это очень важная победа, которая действительно поддержала дух нашего народа… Это больше, чем спортивная победа».
По словам патриарха, многие назвали победу российских хоккеистов, игравших в меньшинстве, чудом, но на самом деле это результат блестящей подготовки хоккеистов при участии Божьей силы: Господь «идет навстречу нашим трудам», добавил предстоятель.
Патриарх Кирилл: «То, что с вами произошло, многие люди назвали чудом: чтобы на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете победу… Это был такой знак Божьего присутствия в ответ на вашу веру, на вашу молитву».
Напомним, ранее во вторник победители и призеры Олимпиады из сборной «спортсменов-олимпийцев из России» получили государственные награды из рук президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил олимпийцам ключи от внедорожников BMW.
Наши спортсмены выступали в Пхёнчхане под нейтральным флагом, что не помешало атлетам достойно выступить на соревнованиях и привезти 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Сегодня же МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России, объявив, что российская сборная прошла проверку на допинг.
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