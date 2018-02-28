«Характер забрать нельзя»: Путин поблагодарил олимпийцев за победы на Играх

Церемония вручения государственных награды победителям и призерам зимних Олимпийских игр — 2018 прошла в Екатерининском зале в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин, вручая в Кремле награды российским олимпийцам, отметил филигранную технику, мастерство и рекорды российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые они показали на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Загитова принесла России первое и единственное личное золото Олимпиады, Евгения Медведева завоевала серебро. Кроме того на Олимпиаде произошло уникальное событие: дважды в течение нескольких минут фигуристки ставили мировые рекорды по набранным очкам.
Владимир Путин, президент РФ: «Конечно, особые слова благодарности заслуживают те, кто в труднейших сражениях за медали смог занять свое место на пьедестале почета. И здесь в первую очередь отмечу наших великолепных фигуристок, вот они здесь. Я вас поздравляю и Алину (Загитову), и Женю (Медведеву). Они без преувеличения не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой и вдохновенным исполнением, и мастерством. Не просто победили, а взяли недостижимую для ваших соперников высоту».
Также российский лидер считает, что олимпийцы на зимних Играх доказали, что забрать можно любую атрибутику, но «характер забрать нельзя».
Владимир Путин: «Другие спортсмены выступали, сказали о том, что у нас много чего забрали. Действительно, забрать можно все что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно, и вы это доказали. Доказали своими выступлениями, доказали своим отношением к делу, к стране. И это все было очень ярко, красиво, и чувство гордости возникало, когда смотрели на ваши выступления».
Олимпийский чемпион Пхёнчхана хоккеист сборной России Павел Дацюк поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возможность «доказать на весь мир, что наш характер не сломлен».
Павел Дацюк, олимпийский чемпион: «Мы достойно защитили честь нашей страны благодаря русскому характеру. Спасибо вам за вашу помощь, что дали доказать на весь мир, что наш характер не сломлен».
Мужская сборная России по хоккею в финале Игр в Пхенчхане обыграла в овертайме команду Германии со счетом 4:3, принеся стране первое за 26 лет золото в хоккее.
До начала церемонии в Кремле фигуристка Загитова сообщила журналистам, что хотела бы поблагодарить главу государства за шанс поехать на Олимпиаду.
Алина Загитова, олимпийская чемпионка: «Прежде всего, хочу сказать ему огромное спасибо за то, что дал нам шанс поехать на Олимпийские игры. Он сделал очень многое для нашей страны. Огромное спасибо, низкий поклон ему».
По ее словам, вариантов не ехать на Игры в Пхенчхан не было.
Напомним, что наши спортсмены отправились в Пхёнчхан в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и выступали под нейтральным флагом, что не помешало атлетам достойно выступить на соревнованиях и привезти 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.
Сегодня МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Отстранение ОКР было вызвано допинговым делом. Громкий скандал завершился тем, что доказательств поддержки российскими властями «допинговой системы» найдено не было.
Загитова принесла России первое и единственное личное золото Олимпиады, Евгения Медведева завоевала серебро. Кроме того на Олимпиаде произошло уникальное событие: дважды в течение нескольких минут фигуристки ставили мировые рекорды по набранным очкам.
Владимир Путин, президент РФ: «Конечно, особые слова благодарности заслуживают те, кто в труднейших сражениях за медали смог занять свое место на пьедестале почета. И здесь в первую очередь отмечу наших великолепных фигуристок, вот они здесь. Я вас поздравляю и Алину (Загитову), и Женю (Медведеву). Они без преувеличения не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой и вдохновенным исполнением, и мастерством. Не просто победили, а взяли недостижимую для ваших соперников высоту».
Также российский лидер считает, что олимпийцы на зимних Играх доказали, что забрать можно любую атрибутику, но «характер забрать нельзя».
Владимир Путин: «Другие спортсмены выступали, сказали о том, что у нас много чего забрали. Действительно, забрать можно все что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно, и вы это доказали. Доказали своими выступлениями, доказали своим отношением к делу, к стране. И это все было очень ярко, красиво, и чувство гордости возникало, когда смотрели на ваши выступления».
Олимпийский чемпион Пхёнчхана хоккеист сборной России Павел Дацюк поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возможность «доказать на весь мир, что наш характер не сломлен».
Павел Дацюк, олимпийский чемпион: «Мы достойно защитили честь нашей страны благодаря русскому характеру. Спасибо вам за вашу помощь, что дали доказать на весь мир, что наш характер не сломлен».
Мужская сборная России по хоккею в финале Игр в Пхенчхане обыграла в овертайме команду Германии со счетом 4:3, принеся стране первое за 26 лет золото в хоккее.
До начала церемонии в Кремле фигуристка Загитова сообщила журналистам, что хотела бы поблагодарить главу государства за шанс поехать на Олимпиаду.
Алина Загитова, олимпийская чемпионка: «Прежде всего, хочу сказать ему огромное спасибо за то, что дал нам шанс поехать на Олимпийские игры. Он сделал очень многое для нашей страны. Огромное спасибо, низкий поклон ему».
По ее словам, вариантов не ехать на Игры в Пхенчхан не было.
Напомним, что наши спортсмены отправились в Пхёнчхан в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и выступали под нейтральным флагом, что не помешало атлетам достойно выступить на соревнованиях и привезти 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.
Сегодня МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Отстранение ОКР было вызвано допинговым делом. Громкий скандал завершился тем, что доказательств поддержки российскими властями «допинговой системы» найдено не было.
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