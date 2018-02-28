Победители и призеры Олимпиады получили в подарок внедорожники BMW

Премьер-министр Дмитрий Медведев на торжественной церемонии в Доме правительства вручил призерам Олимпиады в Пхёнчхане ключи от новых автомобилей.
Обладатели золота ОИ-2018 получили ключи от автомобилей BMW X6, серебряные призеры стали обладателями BMW X5, бронзовые — BMW X4.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Надеюсь, эти подарки помогут вам выполнить первую часть олимпийского девиза — „быть быстрее“. Но, конечно, это нужно делать в рамках правил дорожного движения».
Премьер-министр также поздравил атлетов с госнаградами, которые ранее в Кремле спортсменам вручил президент РФ Владимир Путин.
Дмитрий Медведев: «Это один из очень запоминающихся для вас дней, помимо дня, когда вы победили, и для всей страны. В Кремле вы говорили о том, насколько это было сложно. Добиться результата может только человек, который беззаветно предан своему делу, а вы как раз именно такие люди».
Приобретение автомобилей спонсирует Фонд поддержки олимпийцев России, состоящий из крупных российских предпринимателей. Попечительский совет Фонда возглавляет Дмитрий Медведев. В прошлом году в Фонде сообщали, что все автомобили BMW, приготовленные для спортсменов, — российской сборки, передает «Интерфакс».
Напомним, что наши спортсмены отправились в Пхёнчхан в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и выступали под нейтральным флагом, что не помешало атлетам достойно выступить на соревнованиях и привезти 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.
Сегодня МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Отстранение ОКР было вызвано допинговым делом. Громкий скандал завершился тем, что доказательств поддержки российскими властями «допинговой системы» найдено не было.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Надеюсь, эти подарки помогут вам выполнить первую часть олимпийского девиза — „быть быстрее“. Но, конечно, это нужно делать в рамках правил дорожного движения».
Премьер-министр также поздравил атлетов с госнаградами, которые ранее в Кремле спортсменам вручил президент РФ Владимир Путин.
Дмитрий Медведев: «Это один из очень запоминающихся для вас дней, помимо дня, когда вы победили, и для всей страны. В Кремле вы говорили о том, насколько это было сложно. Добиться результата может только человек, который беззаветно предан своему делу, а вы как раз именно такие люди».
Приобретение автомобилей спонсирует Фонд поддержки олимпийцев России, состоящий из крупных российских предпринимателей. Попечительский совет Фонда возглавляет Дмитрий Медведев. В прошлом году в Фонде сообщали, что все автомобили BMW, приготовленные для спортсменов, — российской сборки, передает «Интерфакс».
Напомним, что наши спортсмены отправились в Пхёнчхан в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и выступали под нейтральным флагом, что не помешало атлетам достойно выступить на соревнованиях и привезти 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.
Сегодня МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Отстранение ОКР было вызвано допинговым делом. Громкий скандал завершился тем, что доказательств поддержки российскими властями «допинговой системы» найдено не было.
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