Лавров призвал США обеспечить доступ в сирийский лагерь беженцев Рукбан

Гуманитарный кризис в Сирии остается одной из главных тем международной повестки последних дней. Сегодня его обсуждают на сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве. Глава российского МИДа Сергей Лавров в своем выступлении подчеркнул, что решать проблемы необходимо не только в Восточной Гуте, а на всей территории страны.
Лучшей площадки для обсуждения гуманитарной катастрофы в Сирии, чем сессия Совета ООН по правам человека, пожалуй, не найти. А обсуждать есть что. Несмотря на резолюцию Совбеза ООН, объявленное перемирие, открытие гуманитарного коридора в Восточной Гуте, чтобы гражданские лица могли покинуть зону конфликта, на практике сделать это практически невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков оппозиционных группировок. К тому же необходимо оценить гуманитарную ситуацию в Ракке, в которой проживали 200 тысяч человек, а после штурмов коалиции осталось в 5 раз меньше.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Призываем американскую коалицию предоставить аналогичный гуманитарный коридор в контролируемых ими районах Сирии, включая лагерь беженцев Рукбан».
Кроме того, Лавров объявил, что Россия будет продолжать оказывать поддержку сирийской армии в окончательном искоренении террористической угрозы.
Сергей Лавров: «Считаем недопустимым делить террористов на „хороших“ и „плохих“, тем более когда это делается в зависимости от декларируемых экстремистами целей или источников финансирования».
Но главное, пожалуй, другое: глава российского МИДа назвал сегодня крайне опасными спекуляции на нарушениях прав человека в качестве оправдания военных авантюр по смене режимов и напомнил слова папы римского Франциска о том, что нельзя бороться со злом с помощью другого зла, а Совет ООН по правам человека должен занять четкую позицию в отношении противоправной практики принятия экономических санкций на основе обвинений в нарушении прав человека.
Сергей Лавров: «Вынуждены констатировать, что обвинения в нарушении прав человека все чаще используются отдельными государствами как предлог для введения односторонних экономических санкций, которые носят нелегитимный характер и осуждены в многочисленных резолюциях Генеральной ассамблеи ООН».
Если говорить о санкциях, например, против Украины, то такое ведь тоже возможно, причем именно в контексте нарушений прав человека в этой стране, чему на нынешней сессии будет посвящено отдельное обсуждение наравне с ситуацией в Сирии.
Сергей Лавров: «На Украине пособники эсэсовцев возведены в ранг национальных героев, ультрарадикалы в одеждах с нацистской символикой устраивают зловещие факельные шествия, поджоги, погромы, ощущая себя в стране хозяевами при полном попустительстве номинальных властей».
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, пока мировая практика такова: права человека просто, что называется, и подверстываются под собственные конъюнктурные интересы, и используются в качестве предлога для давления на неугодные и неудобные страны.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Призываем американскую коалицию предоставить аналогичный гуманитарный коридор в контролируемых ими районах Сирии, включая лагерь беженцев Рукбан».
Кроме того, Лавров объявил, что Россия будет продолжать оказывать поддержку сирийской армии в окончательном искоренении террористической угрозы.
Сергей Лавров: «Считаем недопустимым делить террористов на „хороших“ и „плохих“, тем более когда это делается в зависимости от декларируемых экстремистами целей или источников финансирования».
Но главное, пожалуй, другое: глава российского МИДа назвал сегодня крайне опасными спекуляции на нарушениях прав человека в качестве оправдания военных авантюр по смене режимов и напомнил слова папы римского Франциска о том, что нельзя бороться со злом с помощью другого зла, а Совет ООН по правам человека должен занять четкую позицию в отношении противоправной практики принятия экономических санкций на основе обвинений в нарушении прав человека.
Сергей Лавров: «Вынуждены констатировать, что обвинения в нарушении прав человека все чаще используются отдельными государствами как предлог для введения односторонних экономических санкций, которые носят нелегитимный характер и осуждены в многочисленных резолюциях Генеральной ассамблеи ООН».
Если говорить о санкциях, например, против Украины, то такое ведь тоже возможно, причем именно в контексте нарушений прав человека в этой стране, чему на нынешней сессии будет посвящено отдельное обсуждение наравне с ситуацией в Сирии.
Сергей Лавров: «На Украине пособники эсэсовцев возведены в ранг национальных героев, ультрарадикалы в одеждах с нацистской символикой устраивают зловещие факельные шествия, поджоги, погромы, ощущая себя в стране хозяевами при полном попустительстве номинальных властей».
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, пока мировая практика такова: права человека просто, что называется, и подверстываются под собственные конъюнктурные интересы, и используются в качестве предлога для давления на неугодные и неудобные страны.
Комментарии