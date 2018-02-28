С трибуны в Женеве Лавров призвал не делить террористов на «плохих» и «хороших»

Призывы прекратить кровопролитие в Сирии звучат с трибуны в Женеве, где сейчас проходит сессия Совета ООН по правам человека. Сегодня на заседании выступил Сергей Лавров. Глава российского МИДа, как ожидается, встретится со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, а также примет участие в конференции по разоружению.

В своей речи на сессии Совета ООН по правам человека глава российского МИДа призвал все страны не делить террористов на «хороших» и «плохих». По словам Лаврова, ряд членов СПЧ ООН не готов однозначно осудить международный терроризм.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Обращает на себя внимание демонстративная неготовность отдельных членов совета под предлогом свободы слова однозначно осудить международный терроризм в любых его формах и проявлениях. Считаем недопустимым делить террористов на „хороших“ и „плохих“, тем более когда это делается в зависимости от декларируемых экстремистами целей или источников финансирования».



Лавров заявил, что Россия «продолжит настойчиво бороться с порочной практикой подобных двойных стандартов», в том числе путем содействия сирийской армии в окончательном искоренении террористической угрозы.



Сессия ООН по правам человека в Женеве — уникальная, действующая на протяжении многих лет площадка, которая позволяет главам государств, правительств и министерств иностранных дел обсудить всю актуальную мировую повестку. На это раз Сирия и Украина стали приоритетными темами обсуждения. Причем Киев будут обсуждать вопрос исключительно в контексте проблемы нарушений прав человека. Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.