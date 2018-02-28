В Восточной Гуте боевики устроили минометный обстрел гуманитарного коридора

В Сирии вновь сорвана гуманитарная пауза в Восточной Гуте. Боевики начали минометный обстрел в населенном пункте
Эль-Вафидин сразу после того, как открылся коридор для выхода мирных жителей.
В российском центре по примирению враждующих сторон сообщили, что накануне, в первый день гуманитарной паузы, боевики совершали обстрелы каждые полчаса. За день из опасной зоны не смог выйти ни один человек.
Несмотря на постоянные атаки, сегодня российские военные и сирийская армия остаются у гуманитарного коридора. Там же развернут медицинский пункт. Готовы и автобусы, на которых беженцев должны отвезти в лагерь для временного размещения.
Гуманитарная пауза в Восточной Гуте должна действовать ежедневно с 9:00 до 14:00 часов по местному времени. Как сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия делает все возможное для обеспечения гуманитарных пауз и решения ситуации в Восточной Гуте. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что что российские военные — единственные, кто присутствует в Сирии легитимно, на основе официального обращения Дамаска.
Ситуация в Сирии стала одной из главных тем на сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве. На заседании уже выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Говоря о положении мирных жителей в Восточной Гуте, глава российского МИДа заявил, что их безопасную эвакуацию срывают боевики, которые продолжают обстреливать Дамаск. Лавров также привлек внимание к ситуации в других регионах Сирии, которые находятся под контролем возглавляемой Вашингтоном международной коалиции.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Призываем членов так называемой американской коалиции предоставить гуманитарный доступ в контролируемые ею районы Сирии, включая лагерь беженцев Рукбан и всю территорию вокруг Эт-Танфа».
О гуманитарной катастрофе в Ракке и Эт-Танфе сообщили сегодня и в Министерстве обороны РФ. По данным официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в этом районе могут находиться около 100 тысяч мирных жителей, которым требуется срочная помощь.
В свою очередь Сергей Лавров на конференции в Женеве заявил о недопустимости деления боевиков на «хороших» и «плохих». При этом глава российского МИДа отметил, что борьба с терроризмом должна вестись на основе международного гуманитарного права.
Несмотря на постоянные атаки, сегодня российские военные и сирийская армия остаются у гуманитарного коридора. Там же развернут медицинский пункт. Готовы и автобусы, на которых беженцев должны отвезти в лагерь для временного размещения.
Гуманитарная пауза в Восточной Гуте должна действовать ежедневно с 9:00 до 14:00 часов по местному времени. Как сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия делает все возможное для обеспечения гуманитарных пауз и решения ситуации в Восточной Гуте. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что что российские военные — единственные, кто присутствует в Сирии легитимно, на основе официального обращения Дамаска.
Ситуация в Сирии стала одной из главных тем на сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве. На заседании уже выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Говоря о положении мирных жителей в Восточной Гуте, глава российского МИДа заявил, что их безопасную эвакуацию срывают боевики, которые продолжают обстреливать Дамаск. Лавров также привлек внимание к ситуации в других регионах Сирии, которые находятся под контролем возглавляемой Вашингтоном международной коалиции.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Призываем членов так называемой американской коалиции предоставить гуманитарный доступ в контролируемые ею районы Сирии, включая лагерь беженцев Рукбан и всю территорию вокруг Эт-Танфа».
О гуманитарной катастрофе в Ракке и Эт-Танфе сообщили сегодня и в Министерстве обороны РФ. По данным официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в этом районе могут находиться около 100 тысяч мирных жителей, которым требуется срочная помощь.
В свою очередь Сергей Лавров на конференции в Женеве заявил о недопустимости деления боевиков на «хороших» и «плохих». При этом глава российского МИДа отметил, что борьба с терроризмом должна вестись на основе международного гуманитарного права.
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