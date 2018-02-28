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    В Восточной Гуте боевики устроили минометный обстрел гуманитарного коридора. дипломатия, Женева, Лавров, права человека, Сирия, терроризм, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Восточной Гуте боевики устроили минометный обстрел гуманитарного коридора

    В Восточной Гуте боевики устроили минометный обстрел гуманитарного коридора

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    В Восточной Гуте боевики устроили минометный обстрел гуманитарного коридора

    В Восточной Гуте боевики устроили минометный обстрел гуманитарного коридора

      В Сирии вновь сорвана гуманитарная пауза в Восточной Гуте. Боевики начали минометный обстрел в населенном пункте Эль-Вафидин сразу после того, как открылся коридор для выхода мирных жителей.

      В российском центре по примирению враждующих сторон сообщили, что накануне, в первый день гуманитарной паузы, боевики совершали обстрелы каждые полчаса. За день из опасной зоны не смог выйти ни один человек.

      Несмотря на постоянные атаки, сегодня российские военные и сирийская армия остаются у гуманитарного коридора. Там же развернут медицинский пункт. Готовы и автобусы, на которых беженцев должны отвезти в лагерь для временного размещения.

      Гуманитарная пауза в Восточной Гуте должна действовать ежедневно с 9:00 до 14:00 часов по местному времени. Как сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия делает все возможное для обеспечения гуманитарных пауз и решения ситуации в Восточной Гуте. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что что российские военные — единственные, кто присутствует в Сирии легитимно, на основе официального обращения Дамаска.

      Ситуация в Сирии стала одной из главных тем на сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве. На заседании уже выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

      Говоря о положении мирных жителей в Восточной Гуте, глава российского МИДа заявил, что их безопасную эвакуацию срывают боевики, которые продолжают обстреливать Дамаск. Лавров также привлек внимание к ситуации в других регионах Сирии, которые находятся под контролем возглавляемой Вашингтоном международной коалиции.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Призываем членов так называемой американской коалиции предоставить гуманитарный доступ в контролируемые ею районы Сирии, включая лагерь беженцев Рукбан и всю территорию вокруг Эт-Танфа».

      О гуманитарной катастрофе в Ракке и Эт-Танфе сообщили сегодня и в Министерстве обороны РФ. По данным официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в этом районе могут находиться около 100 тысяч мирных жителей, которым требуется срочная помощь.

      смотретьС трибуны в Женеве Лавров призвал не делить террористов на «плохих» и «хороших»
      С трибуны в Женеве Лавров призвал не делить террористов на «плохих» и «хороших»
      В свою очередь Сергей Лавров на конференции в Женеве заявил о недопустимости деления боевиков на «хороших» и «плохих». При этом глава российского МИДа отметил, что борьба с терроризмом должна вестись на основе международного гуманитарного права.

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