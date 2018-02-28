Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в контролируемых США районах Сирии

В Минобороны заявили, что самая тяжелая ситуация для мирного населения Сирии наблюдается в районах, которые контролирует коалиция США и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции.

Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «Сегодня наиболее тяжелая ситуация для мирного населения Сирии сложилась в тех районах, контроль над которыми удерживает возглавляемая США коалиция и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции. После громких заявлений об освобождении от ИГИЛ эти районы превратились в „черные дыры“, ситуация в которых абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей».



Представитель Минобороны, в частности, отметил сложность гуманитарной ситуации в районе лагеря беженцев Эр-Рукбан. По его словам, лагерь располагается в зоне ответственности американской военной базы в Эт-Танфе. Там до 60 тысяч беженцев насильно удерживаются группировками боевиков.



При этом Конашенков подчеркнул, что улучшить ситуацию в лагере могли бы гуманитарные конвои и эвакуация, как это происходит в Восточной Гуте.



Российский генерал также рассказал, что положение мирных жителей Ракки сейчас характеризуется как «гуманитарная катастрофа», которую «упорно не хотят замечать ее „освободители“ из возглавляемой США международной коалиции». По словам Конашенкова, сейчас в Ракке находятся всего около 40 тысяч жителей, а до штурма города коалицией там проживало более 200 тысяч человек. К тому же США до сих пор не приступили к восстановительным работам в городе.



Игорь Конашенков: «В городе авиацией коалиции было разрушено более 80% строений. Госдепартамент США и Пентагон официально заявили, что программы восстановления городской инфраструктуры ими даже не рассматриваются. Ничего подобного в Ракке нет и не предвидится, пока этот город находится под контролем оккупационных сил США, а не законного правительства Сирии».



В связи с этим Конашенков призвал международные гуманитарные организации к срочному принятию мер для ликвидации тяжелой гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Эт-Танфе.