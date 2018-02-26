Полиция Казахстана прекратила уголовное дело против жены Аршавина

С супруги футболиста Андрея Аршавина сняты обвинения в угрозах.
Полиция Казахстана прекратила расследование уголовного дела против жены футболиста Андрея Аршавина Алисы, сообщила в понедельник пресс-служба департамента внутренних дел Алма-Аты. Дело было возбуждено по статье «Угроза» после заявления модели Ольги Семёновой.
Пресс-служба департамента внутренних дел Алма-Аты: «Факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения, в связи с чем органом уголовного преследования 21.02.2018 года уголовное дело производством прекращено».
Семёновой было разъяснено, что обвинение по подобным делам осуществляется в частном порядке, так что жалобу о привлечении у Аршавиной к уголовной ответственности следует подавать в суд.
Уголовное дело против Алисы Аршавиной ббыло возбуждено после скандала, произошедшего в начале года. Тогда женщина бурно отреагировала на видео, на котором ее муж в клубе обнимает за талию модель Ольгу Семёнову. Жена футболиста написала модели в соцсети, представившись сотрудницей ФСБ, и пригрозила отрезать ей пальцы, а также подбросить наркотики. Семёнова подала заявление в прокуратуру с просьбой защитить ее от нападок Аршавиной.
Сам Аршавин, комментируя информацию, заявил, что не понимает, за что могут преследовать его жену, являющуюся «добропорядочным гражданином», а уголовное дело назвал «притянутым за уши».
Пресс-служба департамента внутренних дел Алма-Аты: «Факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения, в связи с чем органом уголовного преследования 21.02.2018 года уголовное дело производством прекращено».
Семёновой было разъяснено, что обвинение по подобным делам осуществляется в частном порядке, так что жалобу о привлечении у Аршавиной к уголовной ответственности следует подавать в суд.
Уголовное дело против Алисы Аршавиной ббыло возбуждено после скандала, произошедшего в начале года. Тогда женщина бурно отреагировала на видео, на котором ее муж в клубе обнимает за талию модель Ольгу Семёнову. Жена футболиста написала модели в соцсети, представившись сотрудницей ФСБ, и пригрозила отрезать ей пальцы, а также подбросить наркотики. Семёнова подала заявление в прокуратуру с просьбой защитить ее от нападок Аршавиной.
Сам Аршавин, комментируя информацию, заявил, что не понимает, за что могут преследовать его жену, являющуюся «добропорядочным гражданином», а уголовное дело назвал «притянутым за уши».
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