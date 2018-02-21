Жене Аршавина грозят арест и общественные работы

В Казахстане подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела против жены футболиста Андрея Аршавина.
Как рассказала официальный представитель департамента внутренних дел Алма-Аты Салтанат Азирбек, дело против Алисы Аршавиной возбуждено по статье «Угроза». Основанием для возбуждения дела стало заявление казахстанской модели Ольги Семёновой.
Теперь жене футболиста грозит арест на срок до 60 суток, общественные работы или штраф до 1,5 тысячи долларов, передает РИА Новости.
Алиса Аршавина оказалась в центре скандала в начале года. Тогда женщина бурно отреагировала на видео, на котором ее муж в клубе приобнимает за талию казахстанскую модель Ольгу Семёнову. Жена футболиста написала модели в соцсети, представившись сотрудницей ФСБ, и пригрозила отрезать ей пальцы, а также подбросить наркотики. Семёнова подала заявление в Генпрокуратуру с просьбой защитить ее от нападок Аршавиной.
Сам Аршавин, комментируя информацию, заявил, что не понимает, за что могут преследовать его жену, являющуюся «добропорядочным гражданином», а уголовное дело назвал «притянутым за уши».
Теперь жене футболиста грозит арест на срок до 60 суток, общественные работы или штраф до 1,5 тысячи долларов, передает РИА Новости.
Алиса Аршавина оказалась в центре скандала в начале года. Тогда женщина бурно отреагировала на видео, на котором ее муж в клубе приобнимает за талию казахстанскую модель Ольгу Семёнову. Жена футболиста написала модели в соцсети, представившись сотрудницей ФСБ, и пригрозила отрезать ей пальцы, а также подбросить наркотики. Семёнова подала заявление в Генпрокуратуру с просьбой защитить ее от нападок Аршавиной.
Сам Аршавин, комментируя информацию, заявил, что не понимает, за что могут преследовать его жену, являющуюся «добропорядочным гражданином», а уголовное дело назвал «притянутым за уши».
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