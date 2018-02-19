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    На жену Аршавина завели уголовное дело

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    • Фото: @alisiaarshavina / instagram.com
    На жену Аршавина завели уголовное дело

    На жену Аршавина завели уголовное дело

    На жену Аршавина завели уголовное дело
  • Фото: @alisiaarshavina / instagram.com

    • Генеральная прокуратура Казахстана завела уголовное дело в отношении жены футболиста Андрея Аршавина.

    Как сообщает StarHit, уголовное дело на Алису Аршавину завели сразу по трем статьям.

    В начале года супруга футболиста оказалась в центре крупного скандала. Она крайне эмоционально отреагировала на размещенное в Сети видео, на котором Андрей Аршавин в ночном клубе приобнимает за талию казахстанскую модель Ольгу Семёнову. В ходе переписки с соперницей жена спортсмена называла себя майором ФСБ, а также пригрозила отрезать ей пальцы и подбросить наркотики. В результате Семёнова написала на супругу спортсмена заявление в Генеральную прокуратуру Казахстана с просьбой защитить от нападок.

    Сам Андрей Аршавин в комментарии RT заявил, что не понимает, за что могут преследовать его жену, являющуюся «добропорядочным гражданином».

    Андрей Аршавин: «По словам ее адвоката, по закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана».

    Спортсмен подчеркнул, что готов приложить максимум усилий для закрытия дела.

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