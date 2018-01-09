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    Жена Аршавина грозит отрезать пальцы обнимавшейся с ним модели

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    • Фото: vk.com
    Жена Аршавина грозит отрезать пальцы обнимавшейся с ним модели

    Жена Аршавина грозит отрезать пальцы обнимавшейся с ним модели

    Жена Аршавина грозит отрезать пальцы обнимавшейся с ним модели
  • Фото: vk.com

    • Модель из Казахстана Ольга Семёнова пожаловались на угрозы со стороны жены Андрея Аршавина.

    По словам девушки, история началась с того, что в конце декабря в Сети появилось видео, на котором футболист обнимает ее.

    После этого Алиса Казьмина потребовала от модели разъяснить происходящее на записи и пригрозила, что отрежет девушке пальцы, передает RT.

    Ольга Семёнова: «Она написала: „Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы“. Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму».

    Что касается самого Аршавина, то, по словам Семёновой, сейчас футболист делает вид, что ее не знает.

    Ольга Семёнова: «Я написала Аршавину с просьбой поговорить с его женой о сложившейся ситуации, но он сделал вид, что не знает меня и не помнит, как давал мне свой номер телефона. С того дня мы больше не встречались, он ведёт себя так, будто впервые меня видит».



    смотреть«На улице минус 2, ребенок голый»: Алиса Аршавина рассказала о скандале в самолете
    «На улице минус 2, ребенок голый»: Алиса Аршавина рассказала о скандале в самолете
    Отметим, что совсем недавно Казьмина оказалась в центре другого громкого скандала. Супругу футболиста «Кайрата» сняли с рейса «Аэрофлота» Москва — Алма-Ата. При этом она заявила, что не подчинилась требованию бортпроводника занять свое место, так как хотела поменять подгузник ребенку. В авиакомпании же рассказали, что Казьмина решила пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса и называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

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