Жену Андрея Аршавина сняли с самолета из-за скандала на борту

Супруга знаменитого футболиста Алиса Казьмина вместе с двумя детьми надеялась вылететь из Москвы в
Алма-Ату. В результате после скандала на борту она оказалась в полиции.
Во время руления по летному полю Алиса ходила по салону, поскольку хотела поменять подгузник ребенку. Она не подчинилась требованию бортпроводника занять свое место и пристегнуть ремень, в итоге ее вместе с детьми сняли с рейса. На место была вызвана полиция.
Сама супруга футболиста рассказала свою версию событий Dni.Ru. По ее словам, ей пришлось столкнуться с хамским отношением экипажа, хотя, как подчеркнула Алиса, каждый билет в бизнес-классе стоил по 100 тысяч рублей.
Алиса Казьмина: «Мы вошли в салон, сели на свои места, а когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка, у меня ребенок закапризничал. Я почуяла запах из памперса и решила поменять его».
В самолете жена футболиста находилась с двумя дочерьми — одной девочке шесть лет, а второй всего 10 месяцев. По словам Алисы, на том, чтобы она немедленно сменила подгузник ребенку, настояла старшая бортпроводница.
Алиса Казьмина: «Когда прозвучал сигнал „пристегнуть ремни“, я сказала, что мне надо вытереть и одеть ребенка. Стюардесса подошла ко мне во второй раз и заявила: „Я приказываю вам посадить ребенка в таком виде“. Хотя девочка была абсолютно голая. Потом старший бортпроводник принесла бумагу, что самолет разворачивается из-за нас».
В результате семью футболиста сняли с авиарейса. Алиса Казьмина была доставлена в отделение полиции, где, по ее словам, правоохранители помогли ей составить заявление на сотрудников авиакомпании.
Сама супруга футболиста рассказала свою версию событий Dni.Ru. По ее словам, ей пришлось столкнуться с хамским отношением экипажа, хотя, как подчеркнула Алиса, каждый билет в бизнес-классе стоил по 100 тысяч рублей.
Алиса Казьмина: «Мы вошли в салон, сели на свои места, а когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка, у меня ребенок закапризничал. Я почуяла запах из памперса и решила поменять его».
В самолете жена футболиста находилась с двумя дочерьми — одной девочке шесть лет, а второй всего 10 месяцев. По словам Алисы, на том, чтобы она немедленно сменила подгузник ребенку, настояла старшая бортпроводница.
Алиса Казьмина: «Когда прозвучал сигнал „пристегнуть ремни“, я сказала, что мне надо вытереть и одеть ребенка. Стюардесса подошла ко мне во второй раз и заявила: „Я приказываю вам посадить ребенка в таком виде“. Хотя девочка была абсолютно голая. Потом старший бортпроводник принесла бумагу, что самолет разворачивается из-за нас».
В результате семью футболиста сняли с авиарейса. Алиса Казьмина была доставлена в отделение полиции, где, по ее словам, правоохранители помогли ей составить заявление на сотрудников авиакомпании.
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