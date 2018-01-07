Дед Мороз. Битва магов <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дед Мороз. Битва магов 6+
    •  

    Жену Андрея Аршавина сняли с самолета из-за скандала на борту

    13 комментариев
    • Фото: Алиса Казьмина / facebook.com
    Жену Андрея Аршавина сняли с самолета <nobr>из-за</nobr> скандала на борту

    Жену Андрея Аршавина сняли с самолета из-за скандала на борту

    Жену Андрея Аршавина сняли с самолета <nobr>из-за</nobr> скандала на борту
  • Фото: Алиса Казьмина / facebook.com

    • Супруга знаменитого футболиста Алиса Казьмина вместе с двумя детьми надеялась вылететь из Москвы в Алма-Ату. В результате после скандала на борту она оказалась в полиции.

    Во время руления по летному полю Алиса ходила по салону, поскольку хотела поменять подгузник ребенку. Она не подчинилась требованию бортпроводника занять свое место и пристегнуть ремень, в итоге ее вместе с детьми сняли с рейса. На место была вызвана полиция.

    Сама супруга футболиста рассказала свою версию событий Dni.Ru. По ее словам, ей пришлось столкнуться с хамским отношением экипажа, хотя, как подчеркнула Алиса, каждый билет в бизнес-классе стоил по 100 тысяч рублей.

    Алиса Казьмина: «Мы вошли в салон, сели на свои места, а когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка, у меня ребенок закапризничал. Я почуяла запах из памперса и решила поменять его».

    В самолете жена футболиста находилась с двумя дочерьми — одной девочке шесть лет, а второй всего 10 месяцев. По словам Алисы, на том, чтобы она немедленно сменила подгузник ребенку, настояла старшая бортпроводница.

    Алиса Казьмина: «Когда прозвучал сигнал „пристегнуть ремни“, я сказала, что мне надо вытереть и одеть ребенка. Стюардесса подошла ко мне во второй раз и заявила: „Я приказываю вам посадить ребенка в таком виде“. Хотя девочка была абсолютно голая. Потом старший бортпроводник принесла бумагу, что самолет разворачивается из-за нас».

    В результате семью футболиста сняли с авиарейса. Алиса Казьмина была доставлена в отделение полиции, где, по ее словам, правоохранители помогли ей составить заявление на сотрудников авиакомпании.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru