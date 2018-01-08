Жена Аршавина называла себя майором ФСБ во время скандала с подгузниками в самолете

Стали известны подробности скандала с женой Андрея Аршавина, которую сняли с рейса Москва —
Алма-Ата.
Пресс-служба авиакомпании: «Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение».
Согласно данным пресс-службы, Аршавина в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в экономклассе. Также отмечается, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.
По данным авиакомпании, экипаж несколько раз предупреждал пассажирку о недопустимости подобных действий, а также выдал письменное предписание, однако она отказалась соблюдать правила полета. На основании этого командиром экипажа было принято решение о снятии пассажиров с рейса, заключили в пресс-службе.
Инцидент произошел 6 января на рейсе «Аэрофлота» Москва — Алма-Ата. При взлете супруга футболиста ходила по салону, поскольку хотела поменять подгузник ребенку. Она не подчинилась требованию бортпроводника занять свое место и пристегнуть ремень, в итоге ее вместе с детьми сняли с рейса. По версии Аршавиной, ей пришлось столкнуться с «жестоким и равнодушным отношениям к детям». По словам женщины, она написала заявление на старшую бортпроводницу.
Смотрю очень много негатива. Чтобы развеять негатив. Авиакомпания Аэрофлот, высадила моего 10-месячного ребёнка не дав возможность не надеть памперс и вообще одеться, по трапу завернув только в плед. Лишь за то, что в бизнес-классе дурно пахло. Не было ни хамства, ни ссоры с борт-проводником. Самолёт не был на взлетной полосе. А даже была задержка. Я не хотела, чтобы это было в СМИ. Лишь хотела на будущее уберечь мам с детьми, у которых, возможно, не будет возможности, переночевать в гостинице, доплатить за новый билет. Ну а касаемо старшей Борт-проводницы 1990 года рождения, скажу синдром «вахтёра» никто не отменял, и более жестокого и равнодушного отношения к детям я не видела. Пьяные летают и все ок. А тут только за попытку переодеть ребёнка, мне не то, что не помогли, хотя положено, а просто высадили. Прикладываю документ. И не увидела ни одного пункта, который я нарушила. Полицейские, которые зашли в самолёт увидели только плачущую женщину и двое детей. Ни дебоширства, ни разборок, ничего. Берегите себя и своих близких.
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