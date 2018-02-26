В МОК уточнили сроки восстановления ОКР в правах

Статус Олимпийского комитета России может быть восстановлен до конца февраля, сообщил член МОК Шамиль Тарпищев.
Членство Олимпийского комитета России в МОК может быть восстановлено уже к 28 февраля, когда будут завершены последние допинговые проверки. Об этом в понедельник сообщил ТАСС член МОК Шамиль Тарпищев.
Шамиль Тарпищев, член МОК: «Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг».
Он добавил, что МОК поддерживает идею скорейшего восстановления ОКР в правах.
Шамиль Тарпищев: «По моим выступлениям на сессиях МОК в начале и в конце Олимпийских игр можно судить о поддержке. Конечно, если бы не эти два допинговых казуса, решение было бы другим. Но было негласное голосование о возможности восстановления ОКР в ближайшее время. То есть если допинговых скандалов не будет, то это произойдет автоматически».
Напомним, в воскресенье Международный олимпийский комитет отказался восстанавливать членство ОКР из-за двух случаев обнаружения допинга в пробах спортсменов из России на Олимпийских играх: кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.
Российской сборной не было также разрешено пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом, хотя ранее эта возможность не исключалась.
Шамиль Тарпищев, член МОК: «Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг».
Он добавил, что МОК поддерживает идею скорейшего восстановления ОКР в правах.
Шамиль Тарпищев: «По моим выступлениям на сессиях МОК в начале и в конце Олимпийских игр можно судить о поддержке. Конечно, если бы не эти два допинговых казуса, решение было бы другим. Но было негласное голосование о возможности восстановления ОКР в ближайшее время. То есть если допинговых скандалов не будет, то это произойдет автоматически».
Напомним, в воскресенье Международный олимпийский комитет отказался восстанавливать членство ОКР из-за двух случаев обнаружения допинга в пробах спортсменов из России на Олимпийских играх: кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.
Российской сборной не было также разрешено пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом, хотя ранее эта возможность не исключалась.
Комментарии