Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Следствие вели… 16+ 16+
    •  

    МОК оставил в силе отстранение ОКР из-за двух допинговых случаев

    17 комментариев

    МОК оставил в силе отстранение ОКР из-за двух допинговых случаев

    МОК оставил в силе отстранение ОКР <nobr>из-за</nobr> двух допинговых случаев

    Два допинг-случая у российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане стали ключевым фактором при принятии решения о том, чтобы не восстанавливать членство Олимпийского комитета России.

    Исполком Международного олимпийского комитета не разрешил российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане под национальным флагом.

    Также МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России. Причина — два допинговых случая в составе команды на Играх. При этом, было отмечено, что произошедшее не является системой. Ожидается, что восстановление членства ОКР произойдет после проверки проб всех наших атлетов. Окончательное решение будет принято в начале марта.

    Томас Бах, глава МОК: «Два допинг-случая было в делегации OAR, и это сыграло важнейшую роль, стало ключевым фактором в решении по отстранению (ОКР). Но указаний в этих случаях на системный подход или на то, что делегация OAR пыталась это скрыть, не было».

    Напомним, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи. Сборную РФ отстранили от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Однако не исключалось, что на закрытии Игр российские атлеты смогут пройти под национальным флагом.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru