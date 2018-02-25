МОК оставил в силе отстранение ОКР из-за двух допинговых случаев

Два
допинг-случая у российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане стали ключевым фактором при принятии решения о том, чтобы не восстанавливать членство Олимпийского комитета России.
Исполком Международного олимпийского комитета не разрешил российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане под национальным флагом.
Также МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России. Причина — два допинговых случая в составе команды на Играх. При этом, было отмечено, что произошедшее не является системой. Ожидается, что восстановление членства ОКР произойдет после проверки проб всех наших атлетов. Окончательное решение будет принято в начале марта.
Томас Бах, глава МОК: «Два допинг-случая было в делегации OAR, и это сыграло важнейшую роль, стало ключевым фактором в решении по отстранению (ОКР). Но указаний в этих случаях на системный подход или на то, что делегация OAR пыталась это скрыть, не было».
Напомним, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи. Сборную РФ отстранили от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Однако не исключалось, что на закрытии Игр российские атлеты смогут пройти под национальным флагом.
Также МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России. Причина — два допинговых случая в составе команды на Играх. При этом, было отмечено, что произошедшее не является системой. Ожидается, что восстановление членства ОКР произойдет после проверки проб всех наших атлетов. Окончательное решение будет принято в начале марта.
Томас Бах, глава МОК: «Два допинг-случая было в делегации OAR, и это сыграло важнейшую роль, стало ключевым фактором в решении по отстранению (ОКР). Но указаний в этих случаях на системный подход или на то, что делегация OAR пыталась это скрыть, не было».
Напомним, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи. Сборную РФ отстранили от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Однако не исключалось, что на закрытии Игр российские атлеты смогут пройти под национальным флагом.
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