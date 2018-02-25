МОК не разрешил российским атлетам пройти под флагом РФ на закрытии Игр

Исполком Международного олимпийского комитета не разрешил атлетам из России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Члены МОК на 132-й сессии организации в Пхёнчхане единогласно проголосовали за скорейшее восстановление членства ОКР. Однако не до церемонии закрытия Олимпиады, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что наблюдательная комиссия МОК рекомендовала не восстанавливать членство ОКР до завершения Игр, несмотря на то, что все требования российской делегацией были соблюдены. Глава комиссии Николь Хевертц заявила, что к вопросу необходимо вернуться после перепроверки всех допинг-проб.
Напомним, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи. Сборную РФ отстранили от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Однако не исключалось, что на закрытии Игр российские атлеты смогут пройти под национальным флагом.
Ранее сообщалось, что наблюдательная комиссия МОК рекомендовала не восстанавливать членство ОКР до завершения Игр, несмотря на то, что все требования российской делегацией были соблюдены. Глава комиссии Николь Хевертц заявила, что к вопросу необходимо вернуться после перепроверки всех допинг-проб.
Напомним, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи. Сборную РФ отстранили от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Однако не исключалось, что на закрытии Игр российские атлеты смогут пройти под национальным флагом.
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