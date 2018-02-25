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    Наблюдательная комиссия рекомендовала исполкому МОК не восстанавливать членство ОКР

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Наблюдательная комиссия рекомендовала исполкому МОК не восстанавливать членство ОКР

    Наблюдательная комиссия рекомендовала исполкому МОК не восстанавливать членство ОКР

    Наблюдательная комиссия рекомендовала исполкому МОК не восстанавливать членство ОКР
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Наблюдательная комиссия Международного олимпийского комитета рекомендовала исполкому не восстанавливать членство ОКР до церемонии закрытия зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об это заявила глава комиссии Николь Хевертц.

    Николь Хевертц, глава наблюдательной комиссии МОК: «Комиссия рекомендует не восстанавливать ОКР, российские спортсмены останутся в статусе олимпийских атлетов из России до конца Олимпиады».

    При этом Хевертц отметила, что комиссия считает нарушения антидопинговых правил кёрлингистом Крушельницким и бобслеисткой Сергеевой на Играх индивидуальными и не связанными с систематическим употреблением допинга. Она заявила, что к вопросу восстановления членства ОКР вернутся после того, как будет проведена перепроверка всех допинг-проб российских спортсменов с Игр в Пхёнчхане.

    В свою очередь, президент МОК Томас Бах заявил, что исполком организации поддержал позицию комиссии Хевертц и рекомендовал сессии Международного олимпийского комитета не восстанавливать ОКР, передает ТАСС.

    Томас Бах    , президент МОК: «Исполком вынес на сессию рекомендацию не восстанавливать Олимпийский комитет России, несмотря на соблюдение требований, которые были предъявлены российской стороне 5 декабря, после решения о дисквалификации организации».

    Окончательное решение относительно статуса ОКР будет принято позднее на сессии МОК.

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    Напомним, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи. Сборную РФ отстранили от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Однако не исключалось, что на закрытии Игр российские атлеты смогут пройти под национальным флагом. ОКР уже заплатил МОК штраф в 15 млн долларов, что было одним из условий восстановления.

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