Наблюдательная комиссия рекомендовала исполкому МОК не восстанавливать членство ОКР

Наблюдательная комиссия Международного олимпийского комитета рекомендовала исполкому не восстанавливать членство ОКР до церемонии закрытия зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об это заявила глава комиссии Николь Хевертц.
Николь Хевертц, глава наблюдательной комиссии МОК: «Комиссия рекомендует не восстанавливать ОКР, российские спортсмены останутся в статусе олимпийских атлетов из России до конца Олимпиады».
При этом Хевертц отметила, что комиссия считает нарушения антидопинговых правил кёрлингистом Крушельницким и бобслеисткой Сергеевой на Играх индивидуальными и не связанными с систематическим употреблением допинга. Она заявила, что к вопросу восстановления членства ОКР вернутся после того, как будет проведена перепроверка всех допинг-проб российских спортсменов с Игр в Пхёнчхане.
В свою очередь, президент МОК Томас Бах заявил, что исполком организации поддержал позицию комиссии Хевертц и рекомендовал сессии Международного олимпийского комитета не восстанавливать ОКР, передает ТАСС.
Томас Бах, президент МОК: «Исполком вынес на сессию рекомендацию не восстанавливать Олимпийский комитет России, несмотря на соблюдение требований, которые были предъявлены российской стороне 5 декабря, после решения о дисквалификации организации».
Окончательное решение относительно статуса ОКР будет принято позднее на сессии МОК.
Напомним, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи. Сборную РФ отстранили от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Однако не исключалось, что на закрытии Игр российские атлеты смогут пройти под национальным флагом. ОКР уже заплатил МОК штраф в 15 млн долларов, что было одним из условий восстановления.
При этом Хевертц отметила, что комиссия считает нарушения антидопинговых правил кёрлингистом Крушельницким и бобслеисткой Сергеевой на Играх индивидуальными и не связанными с систематическим употреблением допинга. Она заявила, что к вопросу восстановления членства ОКР вернутся после того, как будет проведена перепроверка всех допинг-проб российских спортсменов с Игр в Пхёнчхане.
В свою очередь, президент МОК Томас Бах заявил, что исполком организации поддержал позицию комиссии Хевертц и рекомендовал сессии Международного олимпийского комитета не восстанавливать ОКР, передает ТАСС.
Томас Бах, президент МОК: «Исполком вынес на сессию рекомендацию не восстанавливать Олимпийский комитет России, несмотря на соблюдение требований, которые были предъявлены российской стороне 5 декабря, после решения о дисквалификации организации».
Окончательное решение относительно статуса ОКР будет принято позднее на сессии МОК.
Напомним, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи. Сборную РФ отстранили от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Однако не исключалось, что на закрытии Игр российские атлеты смогут пройти под национальным флагом. ОКР уже заплатил МОК штраф в 15 млн долларов, что было одним из условий восстановления.
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