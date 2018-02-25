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    Решение о восстановлении ОКР могут принять в начале марта

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    Решение о восстановлении ОКР могут принять в начале марта

    Решение о восстановлении ОКР могут принять в начале марта

    Международный олимпийский комитет может принять решение о восстановлении членства ОКР в начале марта, когда будут перепроверены все допинг-пробы атлетов из России. Об этом заявила глава наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц.

    Николь Хевертц, глава наблюдательной комиссии МОК: «Результат анализа всех допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Пхёнчхане будет представлен в течение нескольких дней, от 48 до 72 часов. В зависимости от вида спорта время проверки допинг-проб может быть немного длиннее обычного. Мы должны получить подтверждение, что больше нет положительных проб. Решение мы можем принять удаленно, по телефону, так что если все будет чисто, то решение мы сможем принять очень быстро».

    По словам Хевертц, это может произойти уже на следующей неделе, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что члены МОК единогласно проголосовали за скорейшее восстановление членства ОКР, но не до церемонии закрытия Олимпиады. Это означает, что россияне смогут принять в ней участие только под олимпийским флагом. Знаменосцем делегации будет волонтер.

    Напомним, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи. Сборную РФ отстранили от соревнований. Поехать в Южную Корею разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. Однако не исключалось, что на закрытии Игр атлеты смогут пройти под флагом РФ.

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