CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Крушельницкого

В мотивировочной части решения о признании виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Пхёнчхане российского керлингиста Александра Крушельницкого сообщается, что российский спортсмен сохраняет за собой право добиться полного оправдания по данному делу.
В документе, опубликованном на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS), говорится, что концентрация мельдония в допинг-пробе «А» Крушельницкого составила 8069 нг/мл. В пробе «Б» концентрация составила 5721 нг/мл. Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, любая концентрация мельдония в пробе спортсмена является нарушением. Крушельницкий временно отстранен от участия в соревнованиях, пока не будет принято окончательное решение по его делу.
Из сообщения CAS: «Спортсмен в ходе дальнейших дисциплинарных разбирательств оставляет за собой право добиваться сокращения дисквалификации или полного оправдания в данном деле, ссылаясь на принцип „отсутствия вины самого спортсмена или халатности“. Это является правом спортсмена».
Ранее CAS лишил российских кёрлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей Олимпийских игр — 2018. В допинг-пробах Крушельницкого, сданных 12 и 13 февраля, нашли мельдоний, который введен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. До сих пор неясно, как препарат мог попасть в организм спортсмена: результаты анализа свидетельствуют об однократном употреблении препарата. Есть подозрение, что кто-то добавил мельдоний в еду кёрлингиста. Сам Александр Крушельницкий заявил, что никогда и ни при каких обстоятельствах не употреблял мельдоний и намерен вернуть себе честную бронзовую медаль.
Федерация кёрлинга России организовала расследование по делу Крушельницкого и запросила у МОК и Оргкомитета «Пхёнчхан-2018» все необходимые видеозаписи, которые могут прояснить, как запрещенный препарат мог попасть в организм спортсмена.
Из сообщения CAS: «Спортсмен в ходе дальнейших дисциплинарных разбирательств оставляет за собой право добиваться сокращения дисквалификации или полного оправдания в данном деле, ссылаясь на принцип „отсутствия вины самого спортсмена или халатности“. Это является правом спортсмена».
Ранее CAS лишил российских кёрлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей Олимпийских игр — 2018. В допинг-пробах Крушельницкого, сданных 12 и 13 февраля, нашли мельдоний, который введен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. До сих пор неясно, как препарат мог попасть в организм спортсмена: результаты анализа свидетельствуют об однократном употреблении препарата. Есть подозрение, что кто-то добавил мельдоний в еду кёрлингиста. Сам Александр Крушельницкий заявил, что никогда и ни при каких обстоятельствах не употреблял мельдоний и намерен вернуть себе честную бронзовую медаль.
Федерация кёрлинга России организовала расследование по делу Крушельницкого и запросила у МОК и Оргкомитета «Пхёнчхан-2018» все необходимые видеозаписи, которые могут прояснить, как запрещенный препарат мог попасть в организм спортсмена.
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