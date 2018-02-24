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    Тренер предположил, откуда в крови бобслеистки Сергеевой запрещенный препарат

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов
    Тренер предположил, откуда в крови бобслеистки Сергеевой запрещенный препарат

    Тренер предположил, откуда в крови бобслеистки Сергеевой запрещенный препарат

    Тренер предположил, откуда в крови бобслеистки Сергеевой запрещенный препарат
  • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов

    • Содержание запрещенного вещества в допинг-пробе бобслеистки Надежды Сергеевой столь незначительно, что оно могло попасть в организм спортсменки воздушно-капельным путем. Об этом заявил тренер российских бобслеистов на Олимпийских играх в Пхёнчхане Сергей Журкин.

    Сергей Журкин, тренер: «Сама спортсменка внутренне понимает, что факт нарушения есть, но она не может пока сказать, где допустила ошибку. На мой взгляд, поскольку доза очень маленькая, это говорит о том, что она не пила таблетку. Концентрация настолько минимальная, что врачи говорят о том, что это могут быть частицы спрея, она могла где-то вдохнуть или лизнуть это вещество».

    Он предположил, что Сергеева могла, например, хранить разрешенные таблетки в упаковке, которая ранее контактировала с запрещенной таблеткой, передает ТАСС. Но, как отметил Журкин, пока это все только догадки.

    Сергей Журкин: «Сейчас тяжело сказать наверняка. Расследование продолжается, на экспертизу будут отправлены все медикаменты, которые у нее были, и тара, в которой они хранились».

    Ранее сообщалось, что Сергеева отказалась от вскрытия пробы «Б». Спортсменка, в крови которой был обнаружен входящий в список запрещенных препарат триметазидин, сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню. Спортивный арбитражный суд (CAS) уже получил от МОК документы по делу о предполагаемом нарушении россиянкой антидопинговых правил.

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