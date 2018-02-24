Провалившая допинг-тест бобслеистка Сергеева покинула Олимпийскую деревню

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, в крови которой был обнаружен входящий в список запрещенных препарат триметазидин, покинула Олимпийскую деревню. От вскрытия пробы «Б» спортсменка отказалась. Об этом сообщила
пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.
Анна Макарова, пресс-атташе Федерации бобслея России: «Сергеева уже сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню».
Спортивный арбитражный суд (CAS) уже получил от МОК документы по делу о предполагаемом нарушении Сергеевой антидопинговых правил, передает ТАСС.
Надежда Сергеева с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место в соревнованиях женских экипажей бобов-двоек. Взятая 18 февраля допинг-проба дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. При этом медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал.
Ранее организаторы Игр аннулировали результаты российских кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, лишив спортсменов бронзовых наград. Это произошло после того, как в допинг-пробах Крушельницкого нашли запрещенный препарат мельдоний.
Спортивный арбитражный суд (CAS) уже получил от МОК документы по делу о предполагаемом нарушении Сергеевой антидопинговых правил, передает ТАСС.
Надежда Сергеева с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место в соревнованиях женских экипажей бобов-двоек. Взятая 18 февраля допинг-проба дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. При этом медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал.
Ранее организаторы Игр аннулировали результаты российских кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, лишив спортсменов бронзовых наград. Это произошло после того, как в допинг-пробах Крушельницкого нашли запрещенный препарат мельдоний.
Комментарии