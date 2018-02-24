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    Провалившая допинг-тест бобслеистка Сергеева покинула Олимпийскую деревню

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    Провалившая допинг-тест бобслеистка Сергеева покинула Олимпийскую деревню

    Провалившая <nobr>допинг-тест</nobr> бобслеистка Сергеева покинула Олимпийскую деревню

    Российская бобслеистка Надежда Сергеева, в крови которой был обнаружен входящий в список запрещенных препарат триметазидин, покинула Олимпийскую деревню. От вскрытия пробы «Б» спортсменка отказалась. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

    Анна Макарова, пресс-атташе Федерации бобслея России: «Сергеева уже сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню».

    Спортивный арбитражный суд (CAS) уже получил от МОК документы по делу о предполагаемом нарушении Сергеевой антидопинговых правил, передает ТАСС.

    Надежда Сергеева с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место в соревнованиях женских экипажей бобов-двоек. Взятая 18 февраля допинг-проба дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. При этом медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал.

    смотретьОКР намерен докопаться до истины в истории с допинг-пробой Крушельницкого
    ОКР намерен докопаться до истины в истории с допинг-пробой Крушельницкого
    Ранее организаторы Игр аннулировали результаты российских кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, лишив спортсменов бронзовых наград. Это произошло после того, как в допинг-пробах Крушельницкого нашли запрещенный препарат мельдоний.

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