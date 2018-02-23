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    Допинг-проба российской бобслеистки Сергеевой оказалась положительной

    14 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    <nobr>Допинг-проба</nobr> российской бобслеистки Сергеевой оказалась положительной

    Допинг-проба российской бобслеистки Сергеевой оказалась положительной

    <nobr>Допинг-проба</nobr> российской бобслеистки Сергеевой оказалась положительной
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Допинг-проба, взятая у российской бобслеистки Надежды Сергеевой 18 февраля, показала наличие в организме спортсменки запрещенного вещества.

    Как говорится в заявлении Федерации бобслея России, размещенном в Facebook, проба дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных.

    Из заявления Федерации бобслея России: «За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал».

    ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ БОБСЛЕЯ РОССИИ

    Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положите…

    Опубликовано Федерация бобслея России / Bobsleigh Federation of Russia 23 февраля 2018 г.


    Надежда Сергеева на Олимпиаде в Корее заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

    смотретьОКР намерен докопаться до истины в истории с допинг-пробой Крушельницкого
    ОКР намерен докопаться до истины в истории с допинг-пробой Крушельницкого
    Ранее организаторы Олимпийских игр 2018 года аннулировали результаты российских кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, которые завоевали бронзовые награды в дабл-миксте. В допинг-пробах Крушельницкого, сданных 12 и 13 февраля, нашли мельдоний, который введен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года.

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