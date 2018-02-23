Допинг-проба российской бобслеистки Сергеевой оказалась положительной

Допинг-проба, взятая у российской бобслеистки Надежды Сергеевой 18 февраля, показала наличие в организме спортсменки запрещенного вещества.
Как говорится в заявлении Федерации бобслея России, размещенном в Facebook, проба дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных.
Из заявления Федерации бобслея России: «За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал».
Надежда Сергеева на Олимпиаде в Корее заняла 12-е место в соревнованиях двоек.
Ранее организаторы Олимпийских игр 2018 года аннулировали результаты российских кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, которые завоевали бронзовые награды в дабл-миксте. В допинг-пробах Крушельницкого, сданных 12 и 13 февраля, нашли мельдоний, который введен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года.
Из заявления Федерации бобслея России: «За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал».
ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ БОБСЛЕЯ РОССИИОпубликовано Федерация бобслея России / Bobsleigh Federation of Russia 23 февраля 2018 г.
Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положите…
Надежда Сергеева на Олимпиаде в Корее заняла 12-е место в соревнованиях двоек.
Ранее организаторы Олимпийских игр 2018 года аннулировали результаты российских кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, которые завоевали бронзовые награды в дабл-миксте. В допинг-пробах Крушельницкого, сданных 12 и 13 февраля, нашли мельдоний, который введен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года.
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