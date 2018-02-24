Поздняков и Медведева выступили на заседании исполкома МОК по вопросу российского флага

Двукратный серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева и глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков выступили на заседании исполкома Международного олимпийского комитета. По его итогам должно решиться, пройдет ли российская делегация на церемонии закрытия Олимпийских игр под флагом РФ.
Поздняков и Медведева заверили исполком МОК, что российская сторона выполнила все условия восстановления Олимпийского комитета России.
Станислав Поздняков: «Только что мы вернулись с заседания исполкома МОК, на нем обсуждался и наш вопрос. Мы присутствовали там около десяти минут, за это время я и Женя смогли выступить и рассказать членам исполкома, чего мы добились за этот период, как прошли Олимпийские игры. Самое важное с нашей точки зрения — мы полностью выполнили условия исполкома МОК от 5 декабря 2017 года».
Поздняков добавил, что извинился перед спортсменами и коллегами за положительные допинг-пробы кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.
Станислав Поздняков: «Я обратил внимание в своем выступлении, что антидопинговая система в России полностью реструктурируема, но еще многое предстоит сделать, мы надеемся на кооперацию и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами. Коснулись случая применения запрещенных препаратов нашими спортсменами, и как глава делегации я принес всем атлетам и представителям других делегаций извинения за эти нарушения. Мы отдаем себе отчет в том, что эти нарушения не носят системный характер, надеюсь, наши коллеги в МОК также понимают, что это халатность, а не умысел».
Медведева в свою очередь сообщила, что глава МОК Томса Бах лично поздравил ее с удачным выступлением на Олимпиаде.
Евгения Медведева: «Я услышала, что они лично присутствовали и видели мое выступление. Для меня одна из самых больших наград, что люди говорят мне: им очень понравилось, и то, чем мы занимаемся, их вдохновляет. Во время своего выступления вспомнила много моментов, связанных с этой Олимпиадой, хочу испытать эти ощущения опять. Хотела бы сказать: я рада присутствовать здесь, и то, что нам предоставили возможность. Ситуации были разные, исход тоже мог быть разным. Я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Хотелось бы, чтобы нам вернули наш флаг, будем ждать результатов исполкома».
На заседании исполкома МОК специальная комиссия под руководством Николь Хоевертц представила доклад о выполнении российской стороной условий исполкома МОК от 5 декабря 2017 года.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил о вероятности частичного снятия санкций с Олимпийского комитета России до завершения Игр в Пхёнчхане.
Станислав Поздняков: «Только что мы вернулись с заседания исполкома МОК, на нем обсуждался и наш вопрос. Мы присутствовали там около десяти минут, за это время я и Женя смогли выступить и рассказать членам исполкома, чего мы добились за этот период, как прошли Олимпийские игры. Самое важное с нашей точки зрения — мы полностью выполнили условия исполкома МОК от 5 декабря 2017 года».
Поздняков добавил, что извинился перед спортсменами и коллегами за положительные допинг-пробы кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.
Станислав Поздняков: «Я обратил внимание в своем выступлении, что антидопинговая система в России полностью реструктурируема, но еще многое предстоит сделать, мы надеемся на кооперацию и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами. Коснулись случая применения запрещенных препаратов нашими спортсменами, и как глава делегации я принес всем атлетам и представителям других делегаций извинения за эти нарушения. Мы отдаем себе отчет в том, что эти нарушения не носят системный характер, надеюсь, наши коллеги в МОК также понимают, что это халатность, а не умысел».
Медведева в свою очередь сообщила, что глава МОК Томса Бах лично поздравил ее с удачным выступлением на Олимпиаде.
Евгения Медведева: «Я услышала, что они лично присутствовали и видели мое выступление. Для меня одна из самых больших наград, что люди говорят мне: им очень понравилось, и то, чем мы занимаемся, их вдохновляет. Во время своего выступления вспомнила много моментов, связанных с этой Олимпиадой, хочу испытать эти ощущения опять. Хотела бы сказать: я рада присутствовать здесь, и то, что нам предоставили возможность. Ситуации были разные, исход тоже мог быть разным. Я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Хотелось бы, чтобы нам вернули наш флаг, будем ждать результатов исполкома».
На заседании исполкома МОК специальная комиссия под руководством Николь Хоевертц представила доклад о выполнении российской стороной условий исполкома МОК от 5 декабря 2017 года.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил о вероятности частичного снятия санкций с Олимпийского комитета России до завершения Игр в Пхёнчхане.
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