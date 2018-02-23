«Нет проигравших»: специалистов восхитило золотое противостояние Загитовой и Медведевой

В Олимпийском комитете России заявили, что олимпийскими чемпионками считают и Алину Загитову, и Евгению Медведеву. С тем, что золото заслужили обе спортсменки, в мире фигурного катания не спорит никто. Обе были на голову выше конкуренток и, по сути, соревновались только друг с другом, превратив спорт в настоящее искусство.
Первый тренер Алины, совладав с эмоциями, говорит то, о чем сегодня думал каждый болельщик: обе заслуживают золота.
Наталья Антипина, первый тренер Алины Загитовой: «Они обе достойны. Девочки — просто гении. Правильно говорят, что нужно было две золотые медали давать».
Евгения Медведева безраздельно царствовала на льду последние два года. До тех пор, пока Алина Загитова не стала участвовать во взрослых соревнованиях. Как когда-то Медведева, она выиграла первый же свой турнир. А месяц назад — на чемпионате Европы — победила и ее саму. К тому же в этом сезоне Медведева получила серьезную травму, после которой ей пришлось долго восстанавливаться.
Несмотря на одинаковые оценки за произвольную программу, на льду они были абсолютно разными: об этом говорит даже то, как они прокомментировали свое выступление. «Я полностью оставила себя на льду», — сказала Медведева, женственно и нежно откатав программу «Анна Каренина». «Я знала, что у меня нет права на ошибку», — отметила Загитова, которая технически выложилась по максимуму.
Илья Авербух, заслуженный мастер спорта РФ по фигурному катанию: «Сегодня судьба одним баллом распорядилась в сторону Алины Загитовой, которую я поздравляю. Она большая умница, она добилась всего трудом, ей не свалилось все это с неба, она прошла тяжелейший путь. Женя Медведева также была достойна олимпийского золота. Каждому из нас хочется разорваться и поставить двух девчонок на высшую ступень пьедестала».
Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года: «Такие чудесные, замечательные девушки. Женя каталась не просто здорово, а волшебно. Неземное катание, потрясающе абсолютно. И мне кажется, то, что Женя сегодня не победила, дает нам надежду на то, что она еще будет долго кататься и радовать нас».
Мария Бутырская, чемпионка мира по фигурному катанию: «Каждая была настолько готова к этому турниру, настолько все было собрано, настолько надежно. Каждая сделала то, что на данный момент могла, и тут нет проигравших».
Алексей Мишин, тренер по фигурному катанию: «Мы все время говорим: Женя — Алина, Алина — Женя. Я бы назвал три главных грации нашего женского одиночного катания: Этери, Алина и Женя».
Про тренера Этери Тутберидзе пишут, что она «штампует чемпионок»: на сочинской Олимпиаде блистала ее ученица Юлия Липницкая, на эту она подготовили сразу двух звезд, до которых не может дотянуться ни одна из соперниц. Алина Загитова начала у нее тренироваться, когда ей было уже 12 лет, а через несколько недель Тутберидзе ее даже выгнала — за то, что та не выкладывалась полностью. И когда Алина с мамой уже собирались уезжать в Ижевск, все-таки дала ей второй шанс.
Этери Тутбуридзе: «Мы на тренировке делаем 150%, чтобы на старте сделать 110%. Морально легче, если они будут знать, что они умеют гораздо больше, чем то, что нужно показать в программе».
Сейчас у Тутберидзе подрастают еще несколько чемпионок — недавно они заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при в Японии. А победительница этого турнира — 13-летняя Александра Трусова — буквально накануне преподнесла сенсацию: она первой из россиянок на официальном старте исполнила чистый четверной прыжок. Загитову и Медведеву успехи юных — по их меркам — конкуренток только подстегивают. Они заявили, что будут только усложнять программу и добиваться новых побед.
Наталья Антипина, первый тренер Алины Загитовой: «Они обе достойны. Девочки — просто гении. Правильно говорят, что нужно было две золотые медали давать».
Евгения Медведева безраздельно царствовала на льду последние два года. До тех пор, пока Алина Загитова не стала участвовать во взрослых соревнованиях. Как когда-то Медведева, она выиграла первый же свой турнир. А месяц назад — на чемпионате Европы — победила и ее саму. К тому же в этом сезоне Медведева получила серьезную травму, после которой ей пришлось долго восстанавливаться.
Несмотря на одинаковые оценки за произвольную программу, на льду они были абсолютно разными: об этом говорит даже то, как они прокомментировали свое выступление. «Я полностью оставила себя на льду», — сказала Медведева, женственно и нежно откатав программу «Анна Каренина». «Я знала, что у меня нет права на ошибку», — отметила Загитова, которая технически выложилась по максимуму.
Илья Авербух, заслуженный мастер спорта РФ по фигурному катанию: «Сегодня судьба одним баллом распорядилась в сторону Алины Загитовой, которую я поздравляю. Она большая умница, она добилась всего трудом, ей не свалилось все это с неба, она прошла тяжелейший путь. Женя Медведева также была достойна олимпийского золота. Каждому из нас хочется разорваться и поставить двух девчонок на высшую ступень пьедестала».
Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года: «Такие чудесные, замечательные девушки. Женя каталась не просто здорово, а волшебно. Неземное катание, потрясающе абсолютно. И мне кажется, то, что Женя сегодня не победила, дает нам надежду на то, что она еще будет долго кататься и радовать нас».
Мария Бутырская, чемпионка мира по фигурному катанию: «Каждая была настолько готова к этому турниру, настолько все было собрано, настолько надежно. Каждая сделала то, что на данный момент могла, и тут нет проигравших».
Алексей Мишин, тренер по фигурному катанию: «Мы все время говорим: Женя — Алина, Алина — Женя. Я бы назвал три главных грации нашего женского одиночного катания: Этери, Алина и Женя».
Про тренера Этери Тутберидзе пишут, что она «штампует чемпионок»: на сочинской Олимпиаде блистала ее ученица Юлия Липницкая, на эту она подготовили сразу двух звезд, до которых не может дотянуться ни одна из соперниц. Алина Загитова начала у нее тренироваться, когда ей было уже 12 лет, а через несколько недель Тутберидзе ее даже выгнала — за то, что та не выкладывалась полностью. И когда Алина с мамой уже собирались уезжать в Ижевск, все-таки дала ей второй шанс.
Этери Тутбуридзе: «Мы на тренировке делаем 150%, чтобы на старте сделать 110%. Морально легче, если они будут знать, что они умеют гораздо больше, чем то, что нужно показать в программе».
Сейчас у Тутберидзе подрастают еще несколько чемпионок — недавно они заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при в Японии. А победительница этого турнира — 13-летняя Александра Трусова — буквально накануне преподнесла сенсацию: она первой из россиянок на официальном старте исполнила чистый четверной прыжок. Загитову и Медведеву успехи юных — по их меркам — конкуренток только подстегивают. Они заявили, что будут только усложнять программу и добиваться новых побед.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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