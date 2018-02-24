Результаты российской бобслеистки Сергеевой на Олимпиаде аннулированы

Спортивный арбитражный суд признал российскую бобслеистку Надежду Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка отказалась от вскрытия пробы «Б» и уже покинула Олимпийскую деревню.
Тренер российских бобслеистов Сергей Журкин отметил, что содержание запрещенного вещества в допинг-пробе Сергеевой столь незначительно, что оно могло попасть в организм спортсменки воздушно-капельным путем.
Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова в Пхёнчхане заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек. Разбирательства в ее отношении продолжатся после окончания Игр.
Тренер российских бобслеистов Сергей Журкин отметил, что содержание запрещенного вещества в допинг-пробе Сергеевой столь незначительно, что оно могло попасть в организм спортсменки воздушно-капельным путем.
Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова в Пхёнчхане заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек. Разбирательства в ее отношении продолжатся после окончания Игр.
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